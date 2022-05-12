Російські війська вдарили ракетою по Полтавській області: є руйнування
Фото: російські війська вдарили ракетою по Полтавській області (nationalinterest)
Російські війська завдали ракетного удару по місту Карлівка Полтавської області. Зруйновано об'єкт інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Кременчука Віталія Малецького у Facebook.
"Минулої доби в Кременчуці тричі оголошувалася повітряна тривога. Ворог наніс ракетний удар по Полтавщині: у Карлівці зруйновано інфраструктурний об’єкт. У жодному разі не ігноруйте сигналів повітряної тривоги! Відразу йдіть в укриття!" - написав він.
Нагадаємо, 7 травня російські окупанти також били ракетами по місту Карлівка, тоді ворог теж влучив в обʼєкт інфраструктури.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.