Російські війська вдарили ракетою по Полтавській області: є руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Кременчука Віталія Малецького у Facebook.

"Минулої доби в Кременчуці тричі оголошувалася повітряна тривога. Ворог наніс ракетний удар по Полтавщині: у Карлівці зруйновано інфраструктурний об’єкт. У жодному разі не ігноруйте сигналів повітряної тривоги! Відразу йдіть в укриття!" - написав він.

Нагадаємо, 7 травня російські окупанти також били ракетами по місту Карлівка, тоді ворог теж влучив в обʼєкт інфраструктури.

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