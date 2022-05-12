ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська вдарили ракетою по Полтавській області: є руйнування

Новость на русском →
Карлівка, Четвер 12 травня 2022 09:36
Російські війська вдарили ракетою по Полтавській області: є руйнування Фото: російські війська вдарили ракетою по Полтавській області (nationalinterest)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська завдали ракетного удару по місту Карлівка Полтавської області. Зруйновано об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Кременчука Віталія Малецького у Facebook.

"Минулої доби в Кременчуці тричі оголошувалася повітряна тривога. Ворог наніс ракетний удар по Полтавщині: у Карлівці зруйновано інфраструктурний об’єкт. У жодному разі не ігноруйте сигналів повітряної тривоги! Відразу йдіть в укриття!" - написав він.

Нагадаємо, 7 травня російські окупанти також били ракетами по місту Карлівка, тоді ворог теж влучив в обʼєкт інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавская область ракетный удар
NEWS
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область