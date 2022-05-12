"Навіть, якщо покається": Джонсон не бачить можливості нормалізувати відносини з Путіним

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, він не бачить, як можуть нормалізуватися стосунки із російським президентом Володимиром Путіним після вторгнення РФ до України. Навіть, якщо глава Кремля покається за скоєне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв’ю LBC Radio.

Так, відповідаючи на запитання журналіста, чи можна вітати Путіна на світовій арені, якщо він покається, Джонсон сказав:

"Покаяння буде дуже важким для Володимира Путіна зараз... я вважаю, немає нічого неможливого, але я просто не можу зрозуміти на все життя, як ми можемо нормалізувати стосунки із Путіним зараз".

Британський прем'єр зазначив, що світ ризикує повторити 2014 рік, коли Росія захопила Крим.

"Світ в основному сказав, що це жахливо. Ми засуджуємо це, ми не приймаємо - і ми це зробили. І ми ввели санкції. Але водночас ми почали говорити з ним, як рухатися далі. І Путін в основному використав це як спосіб провернути ніж в Україні. Тож якби українці зараз уклали будь-яку угоду з Путіним, ризик був би в тому, що він зробив би точно те ж саме, і вони це знають. Тому коротка відповідь - ні. Ніякої нормалізації, і Велика Британія дуже чітко це знає" - резюмував Джонсон.

Нагадаємо, на початку квітня Джонсон відвідав Київ з неофіційним візитом, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Британський прем'єр заявив, що Україна отримає бронетехніку і протикорабельні ракети та запевнив у непохитній підтримці.

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