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Маріуполь готують до приєднання до Росії: названо можливу дату "референдуму"

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Маріуполь, Четвер 12 травня 2022 16:39
Маріуполь готують до приєднання до Росії: названо можливу дату "референдуму" Фото: зруйнований Маріуполь хочуть "приєднати" до Росії (t me u_now)
Автор: Ілона Свиридова

Окупаційна влада Маріуполя готується провести так званий "референдум" про приєднання до Росії. Є інформація про те, що він може пройти 15 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, є ознаки підготовки прямої інтеграції Маріуполя до Росії разом з окупованою частиною Донецької області. Очікується, що на непідконтрольні території зайдуть російські банки і виші.

"Надходить інформація про намір організації та проведення "референдуму" в Маріуполі про приєднання до Росії. Вчора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неодноразово отримували свідчення джерел, що самопроголошений мер назве саме цю дату. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати - продовжуємо відстежувати і фіксувати". - зазначив Андрющенко.

Він також підкреслив, що в місцевих школах вже підписують зошити "Маріуполь. Ростовська область".

Нагадаємо, раніше в Державному департаменті США висловили стурбованість тим, що Росія може анексувати Донецьку і Луганську області, провівши там фіктивний референдум.

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