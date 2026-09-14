Комитет ВР поддержал представление об отставке генпрокурора

Депутаты профильного комитета рассмотрели представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении от должности генерального прокурора Руслана Кравченко. Решение было принято без единого голоса против.

За - 17

Против - 0

Воздержались - 0.

Окончательное решение по отставке генпрокурора парламент примет на пленарном заседании уже завтра, 15 сентября. В это время нардепы проголосуют в сессионном зале.

Почему Кравченко хотят уволить

Скандал вокруг генпрокурора разворачивался постепенно - еще с начала сентября.

Напомним, 4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении преступной организации в Офисе генерального прокурора, которая якобы "крышевала" сеть мошеннических колл-центров.

Тогда же детективы задержали заместителя начальника международного департамента ОГП Сергея Кропиву.

На следующий день в Офисе генпрокурора заявили о готовности сотрудничать со следствием, но пообещали проверить действия детективов во время ночных обысков.

В ведомстве утверждали, что следователи получили доступ и к материалам, не относящимся к предмету расследования.

Тем временем Руслан Кравченко опроверг слухи о своем исчезновении и заявил, что причастного к делу работника уже отстранили от должности.

Генпрокурор также заверил, что лично не имеет отношения к крышеванию колл-центров.

Как сообщало РБК-Украина, Специализированная антикоррупционная прокуратура впоследствии требовала для Сергея Крапивы меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 200 миллионов гривен.

Впрочем, Высший антикоррупционный суд избрал менее суровую меру пресечения и отправил Кропиву под стражу с возможностью залога в 120 миллионов гривен.

Решение суд принял 6 сентября.

А уже 7 сентября Кравченко впервые публично прокомментировал упоминания своего имени на обнародованных пленках, заявив, что зафиксированные разговоры "не имеют никакого отношения" ни к нему, ни к прокуратуре.

Ситуация обострилась утром 14 сентября, когда генпрокурор подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу за якобы подделку документов и фиктивное усыновление ребенка.

Второе подозрение он выдвинул лицу из окружения руководителя САП Александра Клименко.

Реагируя на это, президент Владимир Зеленский в тот же день направил в Верховную Раду представление об увольнении генпрокурора.