Комітет ВР підтримав подання про відставку генпрокурора

Депутати профільного комітету розглянули подання президента України Володимира Зеленського про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка з посади. Рішення ухвалили без жодного голосу проти.

За - 17

Проти - 0

Утримались - 0.

Остаточне рішення щодо відставки генпрокурора парламент ухвалить на пленарному засіданні вже завтра, 15 вересня. Саме тоді нардепи проголосують у сесійній залі.

Чому Кравченка хочуть звільнити

Скандал навколо генпрокурора розгортався поступово - ще з початку вересня.

Нагадаємо, 4 вересня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про викриття злочинної організації в Офісі генерального прокурора, яка нібито "кришувала" мережу шахрайських кол-центрів.

Тоді ж детективи затримали заступника начальника міжнародного департаменту ОГП Сергія Кропиву.

Наступного дня в Офісі генпрокурора заявили про готовність співпрацювати зі слідством, але водночас пообіцяли перевірити дії детективів під час нічних обшуків.

У відомстві стверджували, що слідчі отримали доступ і до матеріалів, які не стосувалися предмета розслідування.

Тим часом Руслан Кравченко спростував чутки про своє зникнення і заявив, що причетного до справи працівника вже відсторонили від посади.

Генпрокурор також запевнив, що особисто не має стосунку до прикриття кол-центрів.

Як повідомляло РБК-Україна, Спеціалізована антикорупційна прокуратура згодом вимагала для Сергія Кропиви запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в 200 мільйонів гривень.

Утім, Вищий антикорупційний суд обрав менш суворий запобіжний захід і відправив Кропиву під варту з можливістю застави у 120 мільйонів гривень.

Рішення суд ухвалив 6 вересня.

А вже 7 вересня Кравченко вперше публічно прокоментував згадки свого імені на оприлюднених плівках, заявивши, що зафіксовані розмови "не мають жодного відношення" ні до нього, ні до прокуратури.

Ситуація загострилася вранці 14 вересня, коли генпрокурор підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу за нібито підроблення документів та фіктивне усиновлення дитини.

Другу підозру він висунув особі з оточення керівника САП Олександра Клименка.

Реагуючи на це, президент Володимир Зеленський того ж дня направив до Верховної Ради подання про звільнення генпрокурора.