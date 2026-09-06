Генпрокурор Кравченко сделал заявление о своем "исчезновении" из-за расследования НАБУ
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко утверждает, что не имеет никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не способствовал такой деятельности и не использовал для этого свои полномочия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОГП.
"касательно работника Офиса генерального прокурора, который фигурирует в расследовании, решения уже приняты. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Поручил подготовить кадровое решение об увольнении по предусмотренной законом процедуре", - заявил Кравченко.
На фоне последних событий он заверил, что одним кадровым решением все не закончится.
Генпрокурор добавил, что приказал проверить работу департамента международного сотрудничества, где работал указанный работник, и подразделения по противодействию киберпреступности.
Кроме того, он поручил пройти полиграф всем работникам структурных подразделений, имеющих отношение к этому делу.
"По результатам проверок будут приниматься кадровые и служебные решения, а при наличии оснований - уголовно-процессуальные", - пообещал Кравченко.
Он также заверил, что предоставил следствию полный доступ к своему рабочему кабинету и всему, что необходимо было осмотреть.
"Сейф на фото, которое распространяют в медиа и социальных сетях, не находится в Офисе генерального прокурора. Он не имеет отношения ни к моему рабочему кабинету, ни к другим работникам ОГП. Утверждение об обратном - неправда. Сообщение о моем якобы "исчезновении" тоже неправда", - утверждает Кравченко.
По его словам, 5 сентября он был на рабочем месте и сегодня тоже работает.
Напомним, накануне в Офисе генпрокурора сделали заявление о ночных обысках по делу "Карфаген".
Как известно, 4 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял руководитель одного из структурных подразделений ОГП.