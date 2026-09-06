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Фигуранту дела "Карфаген" Кропивые просят залог в 200 млн гривен

18:19 06.09.2026 Вс
1 мин
Прокуроры настаивают на жесткой мере пресечения
aimg Сергей Козачук
Фигуранту дела "Карфаген" Кропивые просят залог в 200 млн гривен Фото: Сергей Крапива (cpi.org.ua)
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Специализированная антикоррупционная прокуратура просит назначить 200 млн грн залога с содержанием под стражей должностному лицу Офиса генпрокурора Сергею Крапиве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Детали ходатайства

САП подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения заместителю начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергею Крапиве.

Во время заседания сторона обвинения обратилась в суд с просьбой применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В случае его применения прокуроры настаивают на альтернативном залоге в размере 200 млн. грн.

Что известно о деле "Карфаген"

Напомним, что антикоррупционные органы провели масштабную спецоперацию под кодовым названием "Карфаген", в рамках которой разоблачили преступную организацию во главе с должностным лицом Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, группировка систематически получала взятки от мошеннических колл-центров и занималась легализацией незаконно полученного миллионного состояния.

Правоохранители провели серию задержаний и следственных действий.

Подробнее о том, как работала схема "крышивания" и кого именно задержали детективы, читайте в материале РБК-Украина "Кришение" колл-центров и задержание в Офисе генпрокурора: все детали операции "Карфаген".

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