Фигуранту дела "Карфаген" Кропивые просят залог в 200 млн гривен

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Специализированная антикоррупционная прокуратура просит назначить 200 млн грн залога с содержанием под стражей должностному лицу Офиса генпрокурора Сергею Крапиве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Детали ходатайства САП подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения заместителю начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергею Крапиве. Во время заседания сторона обвинения обратилась в суд с просьбой применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае его применения прокуроры настаивают на альтернативном залоге в размере 200 млн. грн.