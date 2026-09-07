Генпрокурор сделал заявление из-за упоминаний на пленках НАБУ: разговоры – это просто разговоры

Глава Офиса генпрокурора Руслан Кравченко отклонил свою причастность к крышевании мошеннических колцентров и легализации имущества, что разоблачили антикоррупционные органы в рамках спецоперации "Карфаген".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram генпрокурора.

По словам высокопоставленного чиновника, утверждение антикоррупционных органов о его причастности к получению средств от незаконных колцентров и их легализации не имеет никакого подтверждения.

"Разговоры это просто разговоры, как и фото сейфа с деньгами есть только фото сейфа с деньгами, что никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре не имеет, а есть только, по утверждению адвокатов, фотографией из другого уголовного производства", - говорится в сообщении.

Путешествия, дом в Козине и покупки

Кроме этого, Кравченко прокомментировал и другие моменты, которые оказались подозрительными для НАБУ и САП. А именно речь идет о зафиксированных на пленках разговорах о путешествиях генпрокурора и его жены, покупке ею ноутбука и о ремонтных работах в Козине, где сосредоточены частные дома многих чиновников.

"О моих путешествиях и бытовых вопросах моей семьи любые расходы осуществлялись исключительно в пределах действующего законодательства и моих задекларированных доходов без каких-либо нарушений", - написал Кравченко.

Он также опроверг покупку ноутбука его женой, также обсуждают антикоррупционные органы.

"О получении визы в США и покупке ноутбука: моя жена самостоятельно готовила документы и получала визу, а нового ноутбука у нее нет!" – говорится в Telegram чиновника.

Наконец, дом в Козине: Кравченко утверждает – жилье арендуется с мая этого года. До этого времени с зимнего периода там проводились определенные ремонтные работы.

"Мое постоянное место жительства будет задекларировано в соответствии с законом", - добавил генпрокурор.