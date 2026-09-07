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Генпрокурор сделал заявление из-за упоминаний на пленках НАБУ: разговоры – это просто разговоры

00:20 07.09.2026 Пн
3 мин
Руслан Кравченко также отверг свою причастность к сейфу, который показали антикоррупционные органы
aimg Юлия Маловичко
Генпрокурор сделал заявление из-за упоминаний на пленках НАБУ: разговоры – это просто разговоры Фото: генпрокурор Украины Руслан Кравченко (Getty Images)
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Глава Офиса генпрокурора Руслан Кравченко отклонил свою причастность к крышевании мошеннических колцентров и легализации имущества, что разоблачили антикоррупционные органы в рамках спецоперации "Карфаген".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram генпрокурора.

По словам высокопоставленного чиновника, утверждение антикоррупционных органов о его причастности к получению средств от незаконных колцентров и их легализации не имеет никакого подтверждения.

"Разговоры это просто разговоры, как и фото сейфа с деньгами есть только фото сейфа с деньгами, что никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре не имеет, а есть только, по утверждению адвокатов, фотографией из другого уголовного производства", - говорится в сообщении.

Путешествия, дом в Козине и покупки

Кроме этого, Кравченко прокомментировал и другие моменты, которые оказались подозрительными для НАБУ и САП. А именно речь идет о зафиксированных на пленках разговорах о путешествиях генпрокурора и его жены, покупке ею ноутбука и о ремонтных работах в Козине, где сосредоточены частные дома многих чиновников.

"О моих путешествиях и бытовых вопросах моей семьи любые расходы осуществлялись исключительно в пределах действующего законодательства и моих задекларированных доходов без каких-либо нарушений", - написал Кравченко.

Он также опроверг покупку ноутбука его женой, также обсуждают антикоррупционные органы.

"О получении визы в США и покупке ноутбука: моя жена самостоятельно готовила документы и получала визу, а нового ноутбука у нее нет!" – говорится в Telegram чиновника.

Наконец, дом в Козине: Кравченко утверждает – жилье арендуется с мая этого года. До этого времени с зимнего периода там проводились определенные ремонтные работы.

"Мое постоянное место жительства будет задекларировано в соответствии с законом", - добавил генпрокурор.

Операция "Карфаген"

На днях антикоррупционные органы НАБУ и САП раскрыли подробности спецоперации под названием "Карфаген", касающейся крышевания незаконных колцентров и легализации имущества, полученного в результате их работы.

Под обвинение попал Сергей Кропива – заместитель начальника департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. Именно его обвинили в кураторстве колцентров.

По поводу причастности Руслана Кравченко к этому делу, прокурор САП на заседании суда сообщил, что детективы зафиксировали общение генпрокурора с Крапивой 4 марта 2026 года.

Из разговора следует, что Крапива "находился под протекторатом генерального прокурора", чем объясняется наличие у него "больших властных полномочий".

Также, судя по так называемым пленкам, Крапива организовывал ремонтные работы в доме в Козине, где проживает Кравченко, в частности устанавливал ему газовый генератор.

По данным следствия, еще Крапива организовывал перелет жены и сожительницы Кравченко в Испанию незадолго до командировки туда генпрокурора. Он также планировал празднование в Мадриде дня рождения Кравченко, которое тот отмечает 14 марта.

Напомним, суд избрал меру пресечения Сергею Крапиве. Его заключили под стражу до ноября с правом внесения залога в размере 120 млн гривен.

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