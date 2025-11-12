Галущенко написал заявление об увольнении

Герман Галущенко уходит в отставку с должности министра юстиции на фоне скандала в энергетической сфере.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

11 ноября наблюдательный совет компании провел внеочередное заседание в связи с коррупционным скандалом в энергетическом секторе. По его итогам премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство решило досрочно прекратить полномочия действующего состава наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Как сообщили источники РБК-Украина, координировал эти процессы бизнесмен Тимур Миндич - бывший партнер президента Украины Владимира Зеленского. Среди лиц, связанных с деятельностью организации, следствие также упоминает министра юстиции Германа Галущенко и нескольких высокопоставленных чиновников.

В НАБУ уточнили, что незаконно полученные средства отмывали через столичный офис, который принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.

Следствие выяснило, что участники схемы заставляли партнеров "Энергоатома" платить неофициальные взносы, чтобы оставаться в перечне поставщиков и избегать задержек с выплатами.

Ранее детективы НАБУ совместно с прокурорами САП разоблачили организованную группу, которая действовала в сфере энергетики и выстроила незаконную систему получения прибыли.

"Министры (энергетики Светлана Гринчук и юстиции Герман Галущенко, - ред.) подали свои заявления (об увольнении, - ред.) в определенный законом способ", - отметила она.

Судя по сообщению премьера, Галущенко написал заявление об отставке.

12 ноября стало известно, что Галущенко временно отстранили от исполнения обязанностей. Президент подчеркнул, что в рамках очистки отрасли правительство должно рассмотреть вопрос их отставки.

Подробнее о разоблаченной схеме и ее участниках - в материале РБК-Украина.