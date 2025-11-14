ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский вывел из состава СНБО Гринчук и Галущенко

Украина, Пятница 14 ноября 2025 15:40
UA EN RU
Зеленский вывел из состава СНБО Гринчук и Галущенко Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО. Глава государства вывел из него министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №845/2025.

Документ предусматривает изменения в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г.Галущенко и С.Гринчук", - постановил Зеленский.

Указ главы государства вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве, которые коснутся двух министерств - энергетики и юстиции. Он отметил, что решение примут после проведения аудита государственных компаний и оценки результатов их деятельности.

Коррупционный скандал в энергетике

Напомним, НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками.

В НАБУ уточнили, что незаконно полученные средства отмывали через офис в центре Киева, который принадлежит семье экс-депутата Андрея Деркача.

Как сообщили источники РБК-Украина, к коррупционной схеме причастны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, министр экологии Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.

На фоне этого скандала Галущенко подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук.

Исполнять обязанности министра энергетики после увольнения Гринчук будет заместитель министра Николай Колесник.

Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский СНБО Герман Галущенко
Новости
В Киеве продолжает расти количество жертв атаки, пострадавших десятки
В Киеве продолжает расти количество жертв атаки, пострадавших десятки
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт