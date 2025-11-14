Зеленский вывел из состава СНБО Гринчук и Галущенко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО. Глава государства вывел из него министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №845/2025.

Указ главы государства вступил в силу со дня его опубликования.

" На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г.Галущенко и С.Гринчук ", - постановил Зеленский.

Документ предусматривает изменения в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве, которые коснутся двух министерств - энергетики и юстиции. Он отметил, что решение примут после проведения аудита государственных компаний и оценки результатов их деятельности.

Коррупционный скандал в энергетике

Напомним, НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками.

В НАБУ уточнили, что незаконно полученные средства отмывали через офис в центре Киева, который принадлежит семье экс-депутата Андрея Деркача.

Как сообщили источники РБК-Украина, к коррупционной схеме причастны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, министр экологии Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.

На фоне этого скандала Галущенко подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук.

Исполнять обязанности министра энергетики после увольнения Гринчук будет заместитель министра Николай Колесник.

Подробнее о расследовании НАБУ - в материале РБК-Украина.