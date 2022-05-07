ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях

Новость на русском →
Київ, Субота 07 травня 2022 11:21
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях Фото: регіони України посилюють комендантську годину (t me UA_National_Police)
Автор: Юлія Бойко

З наближенням свята Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яке відзначається 9 травня, ряд регіонів вирішили посилити заходи безпеки. Зокрема, посилити дію комендантської години.

РБК-Україна зібрало актуальну інформацію про те, де зміниться комендантська година.

Що рекомендує центральна влада

Як заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, у ці дні потрібно бути особливо обережними та уникати скупчень. За його словами, питання комендантської години є прерогативою місцевої влади, але все-таки рекомендується вводити затяжну комендантську годину скрізь, де це можливо.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги саме найближчими днями.

Київ

На 8 і 9 травня в Києві не змінюватимуть час комендантської години.

"Міняти і вводити будь-які обмеження ми не плануємо. Як завжди, комендантська година в Києві з 22:00 до 05:00. Така ж ситуація буде 8 і 9 травня", - сказав мер Віталій Кличко і додав, що 9 травня в столиці не буде ніяких заходів.

Рівненська область

В Рівненській області час комендантської години змінять, але вже з 10 травня. Її пом'якшать, обмеження діятимуть з 23:00 до 05:00. Водночас продаж алкоголю сьогодні продовжили до 21:00.

Полтавська область

Полтавська область вирішила посилити комендантську годину конкретно на 7,8 і 9 травня. У ці дні вона діятиме з 21:00 до 07:00.

Одеська область

Одеса і область йдуть на затяжну комендантську годину, яка триватиме з 22:00 неділі, 8 травня, і до 05:00 ранку вівторка, 10 травня. У цей період забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Запоріжжя

Міська рада Запоріжжя теж вводить затяжну комендантську годину, яка діятиме з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня. У цей час дозволено виходити з дому тільки до сховища в разі оголошення тривоги.

Львівська область

На 7-9 травня на Львівщині масові заходи не плануються. Комендантська година залишається з 23:00 до 05:00.

Водночас мер Львова Андрій Садовий зазначив, що посилювати заходи безпеки немає потреби, але жителям міста треба подбати про свою продовольчу безпеку та садити городи.

Кривий Ріг

За даними розвідки, 8 та 9 травня готуються російські провокації та можливі обстріли. Тому жодних святкових, урочистих та масових заходів не проводитиметься. Комендантська година цілодобово теж не вводитиме.

Івано-Франківськ

Щодо Івано-Франківська, то оголошень про зміну часу комендантської години не було, але жителів міста закликають 7,8 та 9 травня виїхати за місто.

"Щоб поменше людей було в Івано-Франківську. Є певна інформація, ворог, на жаль, хоче й надалі бити ракетними ударами, тому 7, 8 та 9 числа жодного публічного заходу не буде", - заявив мер Руслан Марцінків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
9 Мая день победы над нацизмом Комендантська година
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо