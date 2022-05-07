Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях

З наближенням свята Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яке відзначається 9 травня, ряд регіонів вирішили посилити заходи безпеки. Зокрема, посилити дію комендантської години.

Що рекомендує центральна влада

Як заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, у ці дні потрібно бути особливо обережними та уникати скупчень. За його словами, питання комендантської години є прерогативою місцевої влади, але все-таки рекомендується вводити затяжну комендантську годину скрізь, де це можливо.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги саме найближчими днями.

Київ

На 8 і 9 травня в Києві не змінюватимуть час комендантської години.

"Міняти і вводити будь-які обмеження ми не плануємо. Як завжди, комендантська година в Києві з 22:00 до 05:00. Така ж ситуація буде 8 і 9 травня", - сказав мер Віталій Кличко і додав, що 9 травня в столиці не буде ніяких заходів.

Рівненська область

В Рівненській області час комендантської години змінять, але вже з 10 травня. Її пом'якшать, обмеження діятимуть з 23:00 до 05:00. Водночас продаж алкоголю сьогодні продовжили до 21:00.

Полтавська область

Полтавська область вирішила посилити комендантську годину конкретно на 7,8 і 9 травня. У ці дні вона діятиме з 21:00 до 07:00.

Одеська область

Одеса і область йдуть на затяжну комендантську годину, яка триватиме з 22:00 неділі, 8 травня, і до 05:00 ранку вівторка, 10 травня. У цей період забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Запоріжжя

Міська рада Запоріжжя теж вводить затяжну комендантську годину, яка діятиме з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня. У цей час дозволено виходити з дому тільки до сховища в разі оголошення тривоги.

Львівська область

На 7-9 травня на Львівщині масові заходи не плануються. Комендантська година залишається з 23:00 до 05:00.

Водночас мер Львова Андрій Садовий зазначив, що посилювати заходи безпеки немає потреби, але жителям міста треба подбати про свою продовольчу безпеку та садити городи.

Кривий Ріг

За даними розвідки, 8 та 9 травня готуються російські провокації та можливі обстріли. Тому жодних святкових, урочистих та масових заходів не проводитиметься. Комендантська година цілодобово теж не вводитиме.

Івано-Франківськ

Щодо Івано-Франківська, то оголошень про зміну часу комендантської години не було, але жителів міста закликають 7,8 та 9 травня виїхати за місто.

"Щоб поменше людей було в Івано-Франківську. Є певна інформація, ворог, на жаль, хоче й надалі бити ракетними ударами, тому 7, 8 та 9 числа жодного публічного заходу не буде", - заявив мер Руслан Марцінків.