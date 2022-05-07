Комендантська година у Київській області: чи буде посилення на 9 травня

У Київській області продовжили комендантську годину з 8 по 15 травня. Щодня вона розпочинатиметься о 22:00 та закінчуватиметься вже о 5:00 .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

"Проте наголошуємо, найближчими днями українці вшановуватимуть пам'ять загиблих під час Другої світової війни. Цьогоріч ми змушені це робити в умовах повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України. Наш ворог продовжує наносити ракетні удари по українським містам та селах", - пише Павлюк.

Голова Київської ОВА закликав місцевих бути особливо пильними в ці дні та в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Під час комендантської години заборонено:

перебувати на вулиці й інших громадських місцях;

переміщатися транспортом або ж пішки.

Виключення - наявність спеціальної перепустки й посвідчення особи.