Одеса і область підуть на затяжну комендантську годину

В Одесі та області вводиться затяжна комендантська година. Він розпочнеться з 22:00 неділі, 8 травня, і триватиме до 05:00 ранку понеділка, 10 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Зазначається, що на цей період забороняється перебування людей на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Рада національної безпеки та оборони закликала українців напередодні та під час 8-9 травня уважніше ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, влада України очікує, що напередодні і на 9 травня Росія може посилити обстріли та провокації. У зв'язку із цим у країні посилили заходи безпеки.

Відзначимо, в ряді регіонів змінили час комендантської години, зокрема в Полтавській і Рівненській областях.

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