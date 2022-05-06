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Одеса і область підуть на затяжну комендантську годину

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Одеса, П'ятниця 06 травня 2022 21:59
Одеса і область підуть на затяжну комендантську годину Фото: Одеса і область підуть на тривалу комендантську годину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одесі та області вводиться затяжна комендантська година. Він розпочнеться з 22:00 неділі, 8 травня, і триватиме до 05:00 ранку понеділка, 10 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Відповідне розпорядження видав сьогодні начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Зазначається, що на цей період забороняється перебування людей на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Рада національної безпеки та оборони закликала українців напередодні та під час 8-9 травня уважніше ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, влада України очікує, що напередодні і на 9 травня Росія може посилити обстріли та провокації. У зв'язку із цим у країні посилили заходи безпеки.

Відзначимо, в ряді регіонів змінили час комендантської години, зокрема в Полтавській і Рівненській областях.

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Одеса Комендантська година Війна в Україні
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