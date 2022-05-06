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У Полтавській області відзавтра змінили час комендантської години

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Полтавська область, П'ятниця 06 травня 2022 19:25
У Полтавській області відзавтра змінили час комендантської години Комендантська година у Полтавській області (t.me.UA_National_Police)
Автор: Тетяна Самарук

У Полтавській області на три дня змінили час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Зокрема, 7, 8 та 9 травня комендантська година триватиме з 21:00 до 07:00.

За словами голови ОВА, у ці дні в області не планують офіційних заходів. Однак, зазначається, що доступ до пам’ятників та меморіалів Другій світовій війні не закриватимуть.

"Вшанувати пам'ять полеглих у Другій світовій війні може кожен, але поза комендантською годиною та за відсутності повітряних тривог. Однак нагадуємо, що ворог дуже підступний і може спеціально використати День пам’яті та примирення для обстрілів і провокацій", - написав Лунін.

Раніше ми повідомляли, що українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу 9 травня та напередодні.

Також ми писали, що міський голова Івано-Франківська закликає місцевих жителів виїхати за місто 7-9 травня.

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