Комендантська година в Києві на 9 травня: чи змінять час

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що коменданська година в столиці змінюватися не буде ні 8 ні 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Віталія Кличка в ефірі Національного телемарафону.

"Міняти і вводити будь-які обмеження ми не плануємо. Як завжди, комендантська година в Києві працює з 22: 00 до 05: 00. Така ж ситуація буде 8 і 9 травня", - сказав Кличко.

Також він додав, що ніяких масових заходів до 9 травня в Києві не планується.

"У військовому становищі заборонені масові заходи. Будуть посилені патрулі і охорона", - підкреслив Віталій Кличко.