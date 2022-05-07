Комендантська година у Харківській області: чи посилюватимуть обмеження на 9 травня

Комендантська година у Харківській області на 8-9 травня не змінюватиметься. Однак, місцевим заборонено відвідувати місця вшанування загиблих під час Другої світової війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

" На період Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом 8 і 9 травня час комендантської години в Харківській області не зміниться. Вона триватиме з 21:00 по 6:00 ранку", - пише Синєгубов.

Через регулярні обстріли Харківської області, ОВА обмежила доступ людей до місць вшанувань загиблих під час Другої світової війни.

"Жодних меморіальних заходів проводитися не буде. Національна поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі", - зауважив Синєгубов.

Також голова ОВА закликав не виходити на вулиці без потреби й в жодному разі не ігнорувати сигнали тривоги.