Запоріжжя вводить комендантську годину з 8 по 10 травня

В Запоріжжі введуть довгу комендантську годину. Вона почне діяти з 19:00 8 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Дотримання комендантської години контролюватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони", - пише Куртєв.

Комендантська година розпочнеться з 19:00 8 травня й діятиме до 05:00 10 травня.

Під час дії обмежень дозволено виходити з дому лише до сховищ у випадку оголошення тривоги.

"У разі необхідності вигулу домашніх тварин робіть це поряд з власним будинком та маючи при собі документи. Час прогулянки потрібно максимально скоротити", - зауважив Куртєв.

Водночас через комендантську годину 9 травня, пункти видачі гуманітарної допомоги - не працюватимуть.