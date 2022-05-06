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Особливо цими днями. Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

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П'ятниця 06 травня 2022 23:43
Особливо цими днями. Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки війська РФ продовжують ракетні та авіаційні обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема, ракетні та авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян - і особливо цими днями - не ігнорувати сигнали повітряної тривоги! Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей", - сказав президент.

Зеленський також настійно просить громадян чітко дотримуватися розпоряджень по громадському порядку і комендантської години, встановленої в містах і громадах.

"Обов'язково дотримуйтеся заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війська РФ випустили по Україні вже 2014 ракет.

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