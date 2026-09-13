Кремль назвал "невозможной" встреча Зеленского с Путиними на G20 в Майами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами для переговоров по завершению войны. В Кремле эту возможность сразу отвергли, назвав "невозможной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

В интервью, обнародованном в субботу, президент Украины сказал, что готов встретиться с Путиным на саммите G20, который состоится 14-15 декабря. Зеленский настаивал, что Украина находится в лучшей переговорной позиции из-за потерь России на поле боя.

Пока нет подтверждения, планирует ли Путин вообще присутствовать на самом саммите.

"Это невозможно", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков журналистам AFP в Нью-Дели, повторив требование Москвы: встреча возможна только в российской столице.

На вопрос, рассматривает ли Кремль альтернативное место для встречи с Зеленским, Песков ответил, что готовность встретиться существует - "в Москве".