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Кремль назвал "невозможной" встреча Зеленского с Путиними на G20 в Майами

07:00 13.09.2026 Вс
1 мин
В Москве сразу поставили жесткое условие
aimg Екатерина Коваль
Кремль назвал "невозможной" встреча Зеленского с Путиними на G20 в Майами Фото: представитель российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами для переговоров по завершению войны. В Кремле эту возможность сразу отвергли, назвав "невозможной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

В интервью, обнародованном в субботу, президент Украины сказал, что готов встретиться с Путиным на саммите G20, который состоится 14-15 декабря. Зеленский настаивал, что Украина находится в лучшей переговорной позиции из-за потерь России на поле боя.

Пока нет подтверждения, планирует ли Путин вообще присутствовать на самом саммите.

"Это невозможно", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков журналистам AFP в Нью-Дели, повторив требование Москвы: встреча возможна только в российской столице.

На вопрос, рассматривает ли Кремль альтернативное место для встречи с Зеленским, Песков ответил, что готовность встретиться существует - "в Москве".

Напомним, накануне Песков уже заявлял, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу с участием России, Украины и США - по его словам, договоренность об этом уже обсуждалась с американскими переговорщиками.

РБК-Украина также писала, почему в Кремле обрадовались новому подходу США в переговорах по Украине и что планируют делать дальше.

Кроме того, ранее сообщалось, что Трамп готов встретиться с Путиным, но требует Украины.

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