Комбіновані удари по Київській області: що відомо про наслідки російської атаки
В ніч на 6 серпня російські окупанти атакували Київську область за допомогою ракет та ударних дронів. У регіоні працювала ППО, яка збила ворожі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМВА.
Зазначається, що влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі відсутні. На місцях падіння уламків збитих ворожих цілей працюють оперативні групи.
Станом на 8:00 зафіксовано пошкодження:
- багатоквартирного будинку;
- вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення;
- двох АЗС;
- вибиті вікна;
- посічені фасади;
- багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями;
- вибиті двері, вікна, посічений фасад.
Зазначається, що також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.
"Пожежі на місцях падіння уламків відсутні. Всі оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.
Атака РФ в ніч на 6 серпня
Нагадаємо, ворог комбіновано атакував регіони України в ніч на 6 серпня.
Як повідомлялось, російський агресор запустив ударні безпілотники в напрямку Києва. У Київській області працювала протиповітряна оборона.
Втім, попри намагання окупантів, у Києві внаслідок нічної ворожої ракетної атаки не зафіксовано руйнування. Також у столиці не було постраждалих. Війська РФ застосували, ймовірно, балістичне озброєння на кшталт "Іскандер-М" або "KN-23".
Також сьогодні вночі ворог атакував Суми. У місті пролунала серія вибухів.
Загарбники направили свої дрони в Одесу та Хмельницьку область. Велася робота сил та засобів протиповітряної оборони.
У Миколаївській області через "Шахеди" вночі сталися пожежі. Відомо про пошкодження баз відпочинків.
Також про ворожу атаку повідомили у Харкові. У місті було чутно звуки вибухів.
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