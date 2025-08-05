Непогода ударила по урожаю? Где в Украине жатва приостановилась, а посевы - гибнут

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение последней декады июля 2025 года в разных регионах и объяснили, какие культуры пострадали от ливней и жары больше всего и где именно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Что происходило с погодой в Украине в конце июля

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение третьей декады июля текущего года по территории страны наблюдались контрастные погодные условия.

Такая ситуация объясняется чередованием влияния на погоду Украины:

активных атмосферных фронтов;

циклонов;

областей повышенного атмосферного давления.

Синоптики рассказали, что при этом:

в большинстве областей - жаркая погода сменялась умеренно теплой;

в западных и северо-западных областях - прохладной.

Между тем в южных областях почти на протяжении всей декады удерживалась жаркая погода с температурой днем плюс 38-40°C.

Агрометеорологические условия третьей декады июля 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Как погода повлияла на жатву и урожай поздних культур

В Укргидрометцентре сообщили, что в конце июля (в течение третьей декады месяца) наблюдались преимущественно малоблагоприятные агрометеорологические условия:

в западных, северных и на части площадей центральных областей - вследствие длительных и интенсивных ливней;

на остальной территории - вследствие жаркой погоды и продолжительной засухи.

Темпы подсыхания зерна и проведения жатвы на большинстве площадей западной половины страны сдерживали:

интенсивные осадки;

высокая относительная влажность воздуха;

пониженный фон температур;

переувлажнение верхнего слоя почвы.

Между тем крайне неблагоприятными агрометеорологические условия оставались для формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур в южных областях.

"В Херсонской и Николаевской областях период без дождей уже составляет от 45 до 60 дней", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Из-за высоких температур воздуха и почвы, низкой относительной влажности воздуха и неудовлетворительного уровня влаги в почве в критический для поздних культур период (цветение, оплодотворение, формирование зерна и семян):

у подсолнечника - корзинки сформировались мелкие;

у кукурузы (на ряде площадей) - качаны не сформировались совсем.

"На многих площадях Херсонской области отмечается полная гибель посевов подсолнечника от засухи", - подытожили эксперты.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)