ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Непогода ударила по урожаю? Где в Украине жатва приостановилась, а посевы - гибнут

Вторник 05 августа 2025 10:46
UA EN RU
Непогода ударила по урожаю? Где в Украине жатва приостановилась, а посевы - гибнут Контрастная погода конца июля в некоторых областях сдерживала жатву и угрожала урожаю (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение последней декады июля 2025 года в разных регионах и объяснили, какие культуры пострадали от ливней и жары больше всего и где именно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Что происходило с погодой в Украине в конце июля

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение третьей декады июля текущего года по территории страны наблюдались контрастные погодные условия.

Такая ситуация объясняется чередованием влияния на погоду Украины:

  • активных атмосферных фронтов;
  • циклонов;
  • областей повышенного атмосферного давления.

Синоптики рассказали, что при этом:

  • в большинстве областей - жаркая погода сменялась умеренно теплой;
  • в западных и северо-западных областях - прохладной.

Между тем в южных областях почти на протяжении всей декады удерживалась жаркая погода с температурой днем плюс 38-40°C.

Непогода ударила по урожаю? Где в Украине жатва приостановилась, а посевы - гибнутАгрометеорологические условия третьей декады июля 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Как погода повлияла на жатву и урожай поздних культур

В Укргидрометцентре сообщили, что в конце июля (в течение третьей декады месяца) наблюдались преимущественно малоблагоприятные агрометеорологические условия:

  • в западных, северных и на части площадей центральных областей - вследствие длительных и интенсивных ливней;
  • на остальной территории - вследствие жаркой погоды и продолжительной засухи.

Темпы подсыхания зерна и проведения жатвы на большинстве площадей западной половины страны сдерживали:

  • интенсивные осадки;
  • высокая относительная влажность воздуха;
  • пониженный фон температур;
  • переувлажнение верхнего слоя почвы.

Между тем крайне неблагоприятными агрометеорологические условия оставались для формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур в южных областях.

"В Херсонской и Николаевской областях период без дождей уже составляет от 45 до 60 дней", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Из-за высоких температур воздуха и почвы, низкой относительной влажности воздуха и неудовлетворительного уровня влаги в почве в критический для поздних культур период (цветение, оплодотворение, формирование зерна и семян):

  • у подсолнечника - корзинки сформировались мелкие;
  • у кукурузы (на ряде площадей) - качаны не сформировались совсем.

"На многих площадях Херсонской области отмечается полная гибель посевов подсолнечника от засухи", - подытожили эксперты.

Непогода ударила по урожаю? Где в Украине жатва приостановилась, а посевы - гибнутПубликация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Тем временем исполняющий обязанности первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник в интервью РБК-Украина объяснил, каким может быть урожай зерна в 2025 году, останутся ли украинцы без картофеля и овощей для "борщевого набора" и что произойдет с ценами на кукурузу и масличные культуры.

Читайте также, какой опасный клоп угрожает более 100 культурам и может уничтожить урожай в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Рослини аграрії Сад и огород Фермеры
Новости
Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео)
Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео)
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому