Непогода ударила по урожаю? Где в Украине жатва приостановилась, а посевы - гибнут
В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение последней декады июля 2025 года в разных регионах и объяснили, какие культуры пострадали от ливней и жары больше всего и где именно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Что происходило с погодой в Украине в конце июля
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение третьей декады июля текущего года по территории страны наблюдались контрастные погодные условия.
Такая ситуация объясняется чередованием влияния на погоду Украины:
- активных атмосферных фронтов;
- циклонов;
- областей повышенного атмосферного давления.
Синоптики рассказали, что при этом:
- в большинстве областей - жаркая погода сменялась умеренно теплой;
- в западных и северо-западных областях - прохладной.
Между тем в южных областях почти на протяжении всей декады удерживалась жаркая погода с температурой днем плюс 38-40°C.
Агрометеорологические условия третьей декады июля 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Как погода повлияла на жатву и урожай поздних культур
В Укргидрометцентре сообщили, что в конце июля (в течение третьей декады месяца) наблюдались преимущественно малоблагоприятные агрометеорологические условия:
- в западных, северных и на части площадей центральных областей - вследствие длительных и интенсивных ливней;
- на остальной территории - вследствие жаркой погоды и продолжительной засухи.
Темпы подсыхания зерна и проведения жатвы на большинстве площадей западной половины страны сдерживали:
- интенсивные осадки;
- высокая относительная влажность воздуха;
- пониженный фон температур;
- переувлажнение верхнего слоя почвы.
Между тем крайне неблагоприятными агрометеорологические условия оставались для формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур в южных областях.
"В Херсонской и Николаевской областях период без дождей уже составляет от 45 до 60 дней", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.
Из-за высоких температур воздуха и почвы, низкой относительной влажности воздуха и неудовлетворительного уровня влаги в почве в критический для поздних культур период (цветение, оплодотворение, формирование зерна и семян):
- у подсолнечника - корзинки сформировались мелкие;
- у кукурузы (на ряде площадей) - качаны не сформировались совсем.
"На многих площадях Херсонской области отмечается полная гибель посевов подсолнечника от засухи", - подытожили эксперты.
Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.
Тем временем исполняющий обязанности первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник в интервью РБК-Украина объяснил, каким может быть урожай зерна в 2025 году, останутся ли украинцы без картофеля и овощей для "борщевого набора" и что произойдет с ценами на кукурузу и масличные культуры.
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