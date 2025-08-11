Коли в Україні посилиться спека, а потім різко похолодає: синоптик назвала дати

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Проте літо ще міцно тримає і триматиме свої позиції", - підсумувала вона.

Разом із тим синоптик зауважила, що вже з наступного вівторка, 19 серпня, - у більшості областей України похолоднішає .

Однак вже наприкінці поточного тижня й на початку наступного - впродовж неділі (17 серпня) та понеділка (18 серпня) - очікується посилення спеки .

Діденко повідомила, що найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін.

Тим часом у Києві 12 серпня буде сухо, сонячно та "комфортно тепло".

Так, за словами синоптика, впродовж дня передбачається:

Вона уточнила, що "повітря ще не встигне добряче прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним".

"А, отже, у вівторок в Україні повсюди очікується суха сонячна погода ", - наголосила Діденко.

Згідно з інформацією експерта, завтра - у вівторок, 12 серпня, - на Україну впливатиме антициклон Julia.

