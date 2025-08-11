Коли в Україні посилиться спека, а потім різко похолодає: синоптик назвала дати
Найближчим часом на Україну впливатиме антициклон, тож погода очікується "комфортною".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Що буде з погодою найближчим часом
Згідно з інформацією експерта, завтра - у вівторок, 12 серпня, - на Україну впливатиме антициклон Julia.
"А, отже, у вівторок в Україні повсюди очікується суха сонячна погода", - наголосила Діденко.
Вона уточнила, що "повітря ще не встигне добряче прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним".
Антициклон Julia (карта: facebook.com/tala.didenko)
Так, за словами синоптика, впродовж дня передбачається:
- в середньому по Україні - 24-28 градусів за Цельсієм;
- на півдні та на Закарпатті - 27-30 градусів вище нуля.
"Особливість. На сході України завтра очікується сильний північно-західний вітер! Обережно", - наголосила Діденко.
Тим часом у Києві 12 серпня буде сухо, сонячно та "комфортно тепло".
"У денні години температура повітря становитиме +24+26 градусів", - уточнила фахівець.
Коли погода в Україні може суттєво змінитись
Діденко повідомила, що найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін.
Однак вже наприкінці поточного тижня й на початку наступного - впродовж неділі (17 серпня) та понеділка (18 серпня) - очікується посилення спеки.
Разом із тим синоптик зауважила, що вже з наступного вівторка, 19 серпня, - у більшості областей України похолоднішає.
"Проте літо ще міцно тримає і триматиме свої позиції", - підсумувала вона.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
