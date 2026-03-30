Когда праздновать Пасху-2026 католикам и православным: ПЦУ объяснила разницу в датах

В 2026 году Пасха для христиан западного и восточного обрядов приходится на разные воскресенья апреля. После праздника у католиков для православных начнется самый строгий период Великого поста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Украинцам напомнили, что в прошлом 2025 году дата празднования Пасхи у западных и восточных христиан совпала в день 20 апреля.
Уточняется при этом, что "такое совпадение бывает примерно раз в четыре-пять лет". Следовательно в нынешнем 2026 году дата праздника - отличается.
Так, в воскресенье, 5 апреля Светлое Христово Воскресение будут отмечать христиане западного, латинского обряда.
Между тем христиане восточного обряда, православные - будут праздновать Пасху в следующее после этого воскресенье, 12 апреля.
"Ежегодно накануне Пасхи более активно обсуждается вопрос о том, почему христиане празднуют Пасху в разные даты. Поэтому снова напомним, что этот вопрос не новый", - отметили в ПЦУ.
Украинцам рассказали, что споры насчет точной даты празднования Пасхи начали возникать между христианами уже во II веке после Рождества Христова:
Между тем первый Вселенский собор в 325 году постановил всем христианам праздновать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступит за днем весеннего равноденствия.
"Тогда Церковь была единой, и именно к этой "формуле" привязывалась древняя пасхалия (методика расчета даты Пасхи), которую мы используем и по сей день", - напомнили в ПЦУ.
Сообщается, что когда христианство разделилось - возникли разногласия из-за разных календарей (которыми пользовались католические и православные Церкви).
А это, в свою очередь, повлекло разницу в вычислении весеннего равноденствия - из-за разницы между календарями в 13 дней.
Следовательно, сегодня Православные Церкви (независимо от того, придерживаются ли они старого или нового календаря - юлианского или новоюлианского):
Исключением из этого "правила" является автономная Финляндская Православная Церковь, которая пользуется григорианским календарем.
В то же время католики и протестанты высчитывают дату Пасхи от астрономического равноденствия по григорианскому календарю.
"Именно в этом и заключается основное отличие расчетов", - объяснили в ПЦУ.
Уточняется также, что христиане восточной традиции придерживаются правила, что Пасха не может совпадать или праздноваться раньше иудейской Пасхи. Только после Песаха.
Католики же этого аспекта не придерживаются.
В ПЦУ сообщили также (в контексте подготовки к встрече события Светлого Христова Воскресения), что в понедельник (30 марта) началась уже последняя неделя Святой Четыредесятницы - 6-я неделя Великого поста.
"Она еще называется Вербной из-за того, что завершается праздником Входа Господня в Иерусалим, или Вербным воскресеньем, которое в этом году приходится у нас на 5 апреля", - объяснили украинцам.
В ПЦУ напомнили, что одной из благочестивых традиций этого праздничного воскресенья является освящение в храмах веточек вербы.
После этого праздника начнется особый период Великого поста - Страстная неделя.
Речь идет о времени чествования событий последних дней земной жизни Иисуса Христа - его страданий, крестной смерти и погребения.
"Богослужения и воспоминания Страстной недели будут напоминать нам о том, какой дорогой ценой мы искуплены от рабства греха и смерти - ценой добровольных страданий и смерти на кресте Сына Божьего", - отметили в ПЦУ.
В завершение подчеркивается, что шесть дней накануне Пасхи:
"И уже в воскресенье, 12 апреля, празднуем Светлое Христово Воскресение - праздник над праздниками, торжество над торжествами", - подытожили в ПЦУ.
