Исповедь обязательна "к Пасхе"? ПЦУ объяснила, когда и как нужно каяться в грехах

07:30 26.03.2026 Чт
Покаяние перед праздником некоторые считают обязанностью, а некоторые - суеверием
aimg Ирина Костенко
Исповедь - внешнее проявление внутреннего покаяния (фото иллюстративное: Getty Images)

Исповедь часто воспринимают как обязательный ритуал перед большими праздниками. Посему в ПЦУ рассказали, в чем на самом деле суть этого Таинства и какими "правилами" следует руководствоваться верующим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Главное:

  • "Привязка" к датам: исповедь - свободный выбор человека в любое время.
  • Искренность: никакие формальные требования не заменят настоящего внутреннего желания человека покаяться.
  • Пустая "привычка": исповедь раз в год не принесет значительного облегчения душе, отягощенной грузом грехов.
  • Народные суеверия: вера человека - свобода, а не приумножение выдуманных запретов.
  • Великий пост: этот период - один из лучших поводов побудить себя к покаянию.

"Привязана" ли исповедь к датам или событиям

Согласно информации ПЦУ, исповедь напрямую не "привязана":

  • к определенной дате;
  • к конкретному празднику;
  • к дням поста;
  • к каким-либо другим церковным событиям.

Исповедь обязательна &quot;к Пасхе&quot;? ПЦУ объяснила, когда и как нужно каяться в грехахИсповедь "к Пасхе" не "привязана" (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Что такое исповедь и как она совершается

Украинцам объяснили, что исповедь является одним из семи Таинств Церкви, которое совершается добровольно и с Божьим присутствием.

Она освящается Господней благодатью и вознаграждается дарами Святого Духа.

Исповедь - это внешнее проявление нашего внутреннего покаяния.

И никакие чисто формальные требования или обязательства не могут заменить искреннее желание человека покаяться, исповедаться в грехах, чтобы получить прощение и изменить свою жизнь к лучшему.

"Ведь именно такова цель совершения Таинства покаяния", - напомнили в ПЦУ.

Человека к исповеди должны побуждать:

  • собственный душевный зов;
  • веление сердца;
  • совесть;
  • желание покаяться - извиниться, примириться с Богом.

Чем Творец наделил каждого человека

"В общем, странно читать или слышать о различных предрассудках и надуманных запретах насчет совершения церковных Таинств", - констатировали в ПЦУ.

Уточняется, что смысл бытия истинной Церкви - "отнюдь не фарисейское приумножение вымышленных запретов".

"Ибо христианская вера в основе своей - свобода в Боге! Творец наделил человека великим даром свободы, который дает возможность свободно делать выбор ради добра и использовать дарованные ему возможности, направляя их к благу", - напомнили украинцам.

Простит ли Господь каждого, кто к нему придет

В ПЦУ сообщили, что Таинство исповеди - это проявление Божьей любви и милосердия к людям.

Отмечается, что "Господь готов простить каждого, кто придет к Нему с искренним покаянием в сердце, по собственному желанию, в любое время".

"Чтобы в присутствии священника исповедовать (то есть признать, открыть) свои грехи перед Господом и просить Его прощения для оздоровления души, что дает человеку силы двигаться дальше, облегчая бремя грехов и меняя его к лучшему", - уточнили в ПЦУ.

Есть ли "правила" насчет количества или частоты исповедей

Украинцам рассказали, что на самом деле "нет обязательных предписаний по количеству или частоте исповедей для верующего человека".

В то же время есть рекомендации и традиции, основанные на духовном опыте Церкви.

"Здравый смысл подсказывает, что как и любой урок для ребенка, проведенный раз в год, для его образования много полезного не даст", - признали в ПЦУ.

Следовательно и исповедь только раз в год (особенно если осуществляется исключительно ради соблюдения привычки, без настоящего внутреннего побуждения к изменению) - не принесет значительного облегчения душе, отягощенной бременем грехов.

"Ибо нет человека, который не грешит. И не проходит ни дня без греха, совершенного человеком сознательно или бессознательно. Поэтому и исповедоваться и каяться нужно чаще, чем раз в год, к Пасхе", - подчеркнули в ПЦУ.

Когда верующие ходят исповедоваться "традиционно"

В ПЦУ рассказали, что по благочестивой традиции верующие могут ходить исповедоваться:

  • перед святым Причастием;
  • в период многодневных постов;
  • на день рождения;
  • в день ангела;
  • перед любыми важными жизненными событиями.

Это связано с тем, что "исповедь поможет найти правильное решение, стать на правильный путь".

"Конечно, если кто-то никогда не исповедовался или делает это очень редко, то для них повод Великого поста - один из лучших поводов побудить себя к покаянию", - отметили в ПЦУ.

А для "воцерковленных верующих Великий пост, как время усиленного покаяния, тем более невозможно провести должным образом без исповеди и духовного очищения".

"Наша Церковь, как любящая мать, всегда готова помочь верующим с их духовными потребностями и проблемами. А потому сердечно приглашаем на все богослужения, совместную молитву, на участие в церковных Таинствах не только по случаю определенных праздников или событий, а как можно чаще. Двери нашей Церкви открыты для всех", - подытожили в ПЦУ.

