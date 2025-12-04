ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Грех или миф? ПЦУ объяснила, можно ли начинать новые дела в большие праздники

Четверг 04 декабря 2025 07:20
UA EN RU
Грех или миф? ПЦУ объяснила, можно ли начинать новые дела в большие праздники Некоторые считают, что в большой праздник новое дело лучше не начинать (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Православная Церковь Украины объяснила, правдиво ли утверждение о том, что "в большие праздники нельзя начинать новых дел".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Что означает понятие "праздник" для верующих

Украинцам рассказали, что понятие "праздник" для верующих не приравнивается:

  • к развлечениям;
  • к отдыху;
  • к случаю для поздравлений;
  • к застолью.

"Христианское понимание праздника, прежде всего, сосредоточено в побуждении нас к познанию связанных с определенным особым днем истин, к подражанию примеру жизни и добродетели святых", - объяснили в ПЦУ.

Когда можно начинать новые дела

Согласно информации Православной Церкви Украины, начинать новые дела можно и нужно всегда. Особенно, если эти дела имеют добрые и полезные намерения.

"Если взглянем на церковный календарь, то увидим, что каждый день года посвящен Господу нашему Иисусу Христу, Его Пречистой Матери, прославлениям евангельских событий, воспоминаниям о том или ином из тысяч святых", - напомнили в ПЦУ.

Следовательно, если бы действовала логика "празднования бездействием", то ничего бы никогда не делалось и "никакой пользы бы в мире не совершалось".

То есть утверждение о том, что "в большие праздники нельзя начинать новых дел" - это миф.

Грех или миф? ПЦУ объяснила, можно ли начинать новые дела в большие праздники"Празднование бездействием" - это миф (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Стоит ли откладывать дела на "после праздников"

В ПЦУ поделились, что в целом почитание церковных праздников никак не связано:

  • с необходимостью откладывания важных дел;
  • с бездействием;
  • с бездельем;
  • с бесполезным времяпрепровождением.

Поэтому для добрых, полезных и богоугодных дел нет "выходных", а начинать и творить добрые дела можно и нужно всегда.

Чем на самом деле важны праздничные дни

"Сам Господь сказал: "Суббота для человека, а не человек для субботы" (Мк. 2: 27), указывая на то, что вместо чисто формального соблюдения ветхозаветного закона субботнего дня (как это делали книжники и фарисеи), вместо "не делать ничего", нужно творить дела добра и милосердия, освящая праздничный день богоугодными делами", - сообщили в ПЦУ.

Уточняется, что сам Спаситель собственным примером чудесных исцелений и других добрых дел указывал на это неоднократно (о чем свидетельствует Писание).

Следовательно, значение воскресного и всякого праздничного дня:

  • не в том, чтобы просто не делать никакой работы или не начинать новых важных дел;
  • в том, чтобы в этот день поблагодарить Господа и послужить своим ближним (а затем и Богу) добрыми делами, которые приумножают святость как в самом человеке, так и в окружающем мире.

Что стоит сделать, начиная новое дело

Начиная любое новое дело в ПЦУ советуют не забывать:

  • поблагодарить Бога за эту возможность;
  • попросить: "Господи, благослови!".

В завершение украинцам напомнили текст молитвы перед началом любого дела.

"Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими усердное моление наше и благослови доброе намерение и дело рабов Твоих (имена), чтобы успешно начать и без всякого препятствия во славу Твою завершить.

Трудящимся содействуй, и дела рук их направь и к завершению силою Пресвятого Твоего Духа скоро привести сподоби.

Твое бо есть, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем с Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков".

Грех или миф? ПЦУ объяснила, можно ли начинать новые дела в большие праздникиПубликация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, чем особенный Рождественский пост и как нужно вести себя в этот период каждому украинцу (в том числе детям, беременным, военнослужащим или больным людям).

Кроме того, мы объясняли, почему изменилась дата Дня святого Николая и когда отмечать этот праздник теперь.

Читайте также о самых важных днях и церковных праздниках в декабре 2025 года (полный список по новому календарю).

Читайте РБК-Украина в Google News
ПЦУ ритуалы Церковный календарь Праздники Советы Традиции Мифы Работа Верование
Новости
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев