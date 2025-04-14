Страстная неделя 2025: самые важные запреты и традиции на каждый день

Страстная неделя, хоть и формально не является частью Великого поста, имеет большое значение для христиан. Верующие придерживаются строгих запретов, помогающих сохранить духовную чистоту, а также готовятся к празднику через народные обычаи и обряды.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о каждом дне Страстной недели и ограничениях и традициях, которых нужно придерживаться.

Великий понедельник

В этот день верующие начинают подготовку к празднованию Пасхи. В доме проводится генеральная уборка, обращается особое внимание на мытье окон, поскольку встречать праздник с грязными окнами считается плохой приметой.

В народе верят, что яркое солнце в этот день обещает хороший урожай. Кроме того, верующие умываются водой, в которую кладут золотые и серебряные украшения для сохранения молодости и благополучия.

В Страстную неделю верующие отказываются от алкоголя и половых отношений.

Великий вторник

В этот день Церковь вспоминает притчи Иисуса, а также подготовку к празднику. Верующие продолжают приготовления к Пасхе: покупают продукты для праздничного стола, выбирают праздничные полотенца и скатерти. В день святого вторника также можно работать на земле. Это время для завершения уборки дома и продолжения подготовки к Пасхе.

В Страстную неделю вспоминается Тайная вечеря (изображение: Википедия)

Великая среда

В этот день вспоминается предательство Иуды и покаяние грешницы, которая помазала ноги Иисуса. Верующие в этот день исповедуются, очищая свои души от грехов. Во многих семьях продолжают приготовления к Пасхе, в частности покупают яйца для окрашивания. Завершается генеральная уборка и украшение дома к празднику.

Чистый четверг

Чистый четверг - это день, когда вспоминается Тайная вечеря Иисуса с апостолами. Верующие в этот день часто причащаются, а также выполняют традиционное купание и умывание, что имеет очищающую силу.

В Чистый четверг готовят пасхальные блюда, пекут паски, красят яйца и делают генеральную уборку в доме. Кроме того, можно употреблять теплую растительную пищу и небольшое количество вина.

В Страстную пятницу вспоминается Распятие Спасителя (изображение: Pixabay.com)

Страстная пятница

Это день скорби, когда вспоминается распятие Иисуса Христа. Верующие в этот день часто отказываются от еды до вечерней службы, когда в церкви выносят Плащаницу. Весь день лучше провести в молитвах и покое, избегая веселья и празднований. Страстная пятница является временем для глубокого духовного очищения.

Великая суббота

В Великую субботу верующие вспоминают смерть Иисуса Христа. Это день ожидания Воскресения, когда все собираются в храм на службу. Вечерняя служба завершает Великий пост, и после нее можно отпраздновать Пасху. В этот день священники меняют черные одежды на белые, что символизирует радость воскресения.

Богоматерь и распятый Христос (изображение: Pixabay.com)