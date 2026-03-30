Коли святкувати Великдень-2026 католикам і православним: ПЦУ пояснила різницю в датах

У 2026 році Великдень для християн західного та східного обрядів припадає на різні неділі квітня. Після свята у католиків для православних розпочнеться найсуворіший період Великого посту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
Українцям нагадали, що минулого 2025 року дата святкування Великодня у західних та східних християн збіглася в день 20 квітня.
Уточнюється при цьому, що "такий збіг буває приблизно раз на чотири-п'ять років". Тож у нинішньому 2026 році дата свята - різниться.
Так, в неділю, 5 квітня Світле Христове Воскресіння відзначатимуть християни західного, латинського обряду.
Тим часом християни східного обряду, православні - святкуватимуть Великдень наступної після цього неділі, 12 квітня.
"Щороку напередодні Великодня більш активно обговорюється питання про те, чому християни святкують Пасху в різні дати. Тож знову нагадаємо, що це питання не нове", - зауважили у ПЦУ.
Українцям розповіли, що суперечки щодо точної дати відзначення Пасхи почали виникати між християнами вже у II столітті після Різдва Христового:
Тим часом перший Вселенський собор у 325 році постановив усім християнам святкувати Великдень у першу неділю після першого повного місяця, який настане за днем весняного рівнодення.
"Тоді Церква була єдиною, і саме до цієї "формули" прив'язувалась давня пасхалія (методика розрахунку дати Великодня), яку ми використовуємо й донині", - нагадали у ПЦУ.
Повідомляється, що коли християнство розділилось - виникли розбіжності через різні календарі (якими послуговувались католицькі та православні Церкви).
А це, в свою чергу, спричинило різницю у вирахуванні весняного рівнодення - через різницю між календарями в 13 днів.
Отже, сьогодні Православні Церкви (незалежно від того, чи вони дотримуються старого чи нового календаря - юліанського чи новоюліанського):
Виключенням із цього "правила" є автономна Фінляндська Православна Церква, яка послуговується григоріанським календарем.
Водночас католики і протестанти вираховують дату Великодня від астрономічного рівнодення за григоріанським календарем.
"Саме в цьому і полягає основна відмінність розрахунків", - пояснили у ПЦУ.
Уточнюється також, що християни східної традиції дотримуються правила, що Великдень не може збігатися або святкуватися раніше іудейської Пасхи. Лише після Песаху.
Католики ж цього аспекту не дотримуються.
У ПЦУ повідомили також (у контексті підготовки до зустрічі події Світлого Христового Воскресіння), що в понеділок (30 березня) розпочався вже останній тиждень Святої Чотиридесятниці - 6-й тиждень Великого посту.
"Він ще називається Вербним через те, що завершується святом Входу Господнього в Єрусалим, або Вербною неділею, яка в цьому році припадає у нас на 5 квітня", - пояснили українцям.
У ПЦУ нагадали, що однією з благочестивих традицій цієї святкової неділі є освячення у храмах гілочок верби.
Після цього свята розпочнеться особливий період Великого посту - Страсний тиждень.
Йдеться про час вшанування подій останніх днів земного життя Ісуса Христа - його страждань, хресної смерті та поховання.
"Богослужіння і спогади Страсного тижня будуть нагадувати нам про те, якою дорогою ціною ми викуплені від рабства гріху і смерті - ціною добровільних страждань і смерті на хресті Сина Божого", - зауважили у ПЦУ.
Насамкінець наголошується, що шість днів напередодні Великодня:
"І вже в неділю, 12 квітня, святкуймо Світле Христове Воскресіння - свято над святами, торжество над торжествами", - підсумували у ПЦУ.
