В ПЦУ рассказали, когда и как просить благословения у священника

Благословение от священника во время каждой Божественной литургии получают все присутствующие на ней верующие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

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Благословение во время Божественной литургии

В ПЦУ рассказали, что благословение - это призыв Божьей благодати на дела и жизнь человека.

"Это освящение, прежде всего, самого человека. Поэтому благословение есть священнодействие. А совершают его священники, которые через Таинство священства (рукоположение) получили благодать Святого Духа для служения Церкви Христовой и людям", - объяснили украинцам.

Отмечается, что во время каждой Божественной литургии все присутствующие на ней верующие получают благословение от священника - когда он осеняет их крестным знамением.

"Когда священник благословляет верных, то он складывает пальцы так, что они изображают буквы: ИС ХС, то есть Иисус Христос. Это значит, что через священника благословляет Сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому благословения священнослужителя мы должны принимать с благоговением", - напомнили в пресс-службе Церкви.

Когда священник во время богослужения благословляет верных священными предметами (крестом, Евангелием, чашей, иконой), им в ответ следует:

перекреститься

совершить поясной поклон

Когда священник произносит слова всеобщего благословения: "Мир всем" (благословляет рукой или свечами), следует совершить поясной поклон без крестного знамения.

Когда и как просить благословения лично

В ПЦУ рассказали также, что благословение можно просить у священника лично (и не обязательно в стенах храма):

подойти к пастырю

попросить о благословении

"Это принято делать так: сложить руки крестом (правую положить на левую ладонями наверх) и попросить: "Благословите, отче", - уточнили в ПЦУ.

При этом священник:

произносит слова: "Бог благословит" или "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа"

налагает на верных крестное знамение

кладет на его ладони свою правую руку

"Также священник может наложить крестный знак на склоненную голову мирянина с возложением на нее своей ладони. Или может благословить на расстоянии", - уточнили в ПЦУ.

В заключение верующим напомнили, что перед тем, как взять благословение у священнослужителя, не стоит креститься.

Не следует также подходить за благословением в момент совершения священником богослужебных действий:

когда он причащает

совершает каждение храма

помазывает маслом и т.п.

Но зато это можно сделать после окончания исповеди и в конце литургии (при целовании Креста).

"Благословение - это дар и проявление Божественной любви, которую Господь проявляет Сам или через людей, действующих по Его воле. Но первоисточником благословения всегда является Бог. Святитель Иоанн Златоуст по этому поводу говорит: "Не человек благословляет, а Бог - его рукой и устами", - подытожили в ПЦУ.

Пост ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)