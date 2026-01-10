ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Когда вернут тепло во все дома Киева: прогноз эксперта

Суббота 10 января 2026 13:17
UA EN RU
Когда вернут тепло во все дома Киева: прогноз эксперта Фото: тепло во все дома Киева вернут до 13 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Теплоснабжение во всех домах Киева могут восстановить до вторника, 13 января.

Об этом в интервью YouTube-каналу РБК-Украина рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Вчера утром было самое сложное утро для энергетиков в Киеве. За всю войну это было, пожалуй, самое сложное утро, самая сложная ситуация. Когда мы с вами говорим, то отопление вернулось к практически 80% киевлян. Я сейчас даю ориентировочные очень цифры, но из тех, кто отопление терял, 60% людей его уже получили обратно", - сказал Харченко.

По его словам, удалось восстановить ключевые объекты, которые обеспечивают отоплением левый берег, и большую часть правого берега Киева за счет интенсивной инженерной работы, переключения на резервные источники тепла и расширения зоны действия тех котельных, которые работают.

"И фактически сейчас киевская тепловая система работает в совершенно необычном режиме. Она никогда так не работала, но за счет этих, я бы даже сказал, креативных инженерных решений, которые "Киевтеплоэнерго" применило, очень большое количество киевлян получили тепло", - отметил эксперт.

По его прогнозу, есть надежда, что в понедельник-вторник уже система отопления будет восстановлена практически в полном объеме.

"То есть она не будет восстановлена, как было до атак, но она будет восстановлена до ситуации, когда все киевляне получают тепло, получают его в достаточном количестве, чтобы пройти любой мороз", - добавил Харченко.

Интервью с экспертом Александром Харченко скоро смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

Обстрел Киева то перебои с теплоснабжением

Напомним, россияне ночью 9 января нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Во всем Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного ночного обстрела и перегрузки сетей.

В КГГА объяснили, что слив воды из систем отопления является стандартной технической мерой при минусовой температуре. Такой шаг позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

По состоянию на утро 10 января в Киеве вернули теплоснабжение примерно в 4 тысячи жилых домов. Продолжаются восстановительные работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
Новости
Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка