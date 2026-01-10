Коли повернуть тепло в усі будинки Києва: прогноз експерта

"Вчора зранку був найскладніший ранок для енергетиків в Києві. За всю війну це був, мабуть, найскладніший ранок, найскладніша ситуація. Коли ми з вами говоримо, то опалення повернулося до практично 80% киян. Я зараз даю орієнтовні дуже цифри, але з тих, хто опалення втрачав, 60% людей його вже отримали назад", - сказав Харченко.

За його словами, вдалося відновити ключові об'єкти, які забезпечують опаленням лівий берег, та велику частину правого берега Києва за рахунок інтенсивної інженерної роботи, перемикання на резервні джерела тепла та розширення зони дії тих котелень, які працюють.

"І фактично зараз київська теплова система працює в абсолютно незвичному режимі. Вона ніколи так не працювала, але за рахунок цих, я б навіть сказав, креативних інженерних рішень, які "Київтеплоенерго" застосувало, дуже велика кількість киян отримали тепло", - зазначив експерт.

За його прогнозом, є надія, що в понеділок-вівторок вже система опалення буде відновлена практично в повному обсязі.

"Тобто вона не буде відновлена, як було до атак, але вона буде відновлена до ситуації, коли всі кияни отримують тепло, отримують його в достатній кількості, щоб пройти будь-який мороз", - додав Харченко.

Інтерв'ю з експертом Олександром Харченком скоро дивіться на YouTube-каналі РБК-Україна.