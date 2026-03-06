Россияне похитили и вывезли жителей еще одного села на Сумщине, - СМИ

Российские оккупанты похитили и вывезли в РФ жителей приграничного села Сопич Есманьской общины, что в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кордон.Медиа" .

Речь идет об около 19 местных жителях, которые отказались от эвакуации и оставались в приграничном селе.

Интервью с ними показали на российском пропагандистском канале "Вести".

В репортаже говорится о том, что российские военные вывезли людей в поселение где-то в Брянской области, где сейчас все и находятся.

Фото: скрины из пропагандистского репортажа

Что на видео действительно жители Сопича, "Кордон.Медиа" подтвердили собственные источники. Глава Есманьской общины Сергей Минаков также ранее сообщал, что с ними была потеряна связь.

Всего в Сопиче в последние годы было около 300 жителей, но постепенно они выезжали из приграничного села. А 19 гражданских, несмотря на все риски, остались и написали заявления на отказ от эвакуации.

В то же время в Сопиче, как и в соседних селах этой же общины Комаровке, Бобылевке, Харьковке, Сидоровке оккупанты не оставляли попыток инфильтрироваться еще с декабря прошлого года.