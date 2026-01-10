ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве уже вернули тепло в 4 тысячи жилых домов, - Кулеба

Киев, Суббота 10 января 2026 11:47
В Киеве уже вернули тепло в 4 тысячи жилых домов, - Кулеба Фото: в Киеве уже вернули тепло в 4 тысячи жилых домов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве вернули теплоснабжение примерно в 4 тысячи жилых домов. Продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

"Титаническая работа всех служб - за вчера и сегодняшнюю ночь в столице начали подачу теплоносителя примерно в 4 тысячи жилых домов. Напомню, что вчера без отопления осталось около 6 тысяч домов", - сообщил Кулеба.

Он пояснил, что проводятся плановые восстановительные работы, управляющие компании осуществляют перезапуск домов. И на это требуется время. Непосредственно в квартирах тепло появится позже, но в систему теплоноситель постепенно подается.

Также частично восстановлена централизованная подача тепла в больницы, школы и другие объекты социальной сферы.

"Аварийные и ремонтные бригады работают непрерывно. Работы сложные, но продвигаются - система постепенно возвращается в рабочий режим. Ожидаем начало подачи теплоносителя во все дома", - добавил вице-премьер.

Обстрел Киева 9 января

Напомним, россияне ночью 9 января нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Во всем Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного ночного обстрела и перегрузки сетей.

В КГГА объяснили, что слив воды из систем отопления является стандартной технической мерой при минусовой температуре. Такой шаг позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

