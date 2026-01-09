КГГА объяснила, зачем в Киеве сливают воду из систем отопления

Слив воды из систем отопления является стандартной технической мерой при минусовой температуре. Он не означает длительное отсутствие тепла, а позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА в Telegram .

"Во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слив воды из домовых систем отопления является обязательным техническим действием. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и именно сдренирование позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования", - говорится в заявлении.

Киевлянам объяснили, что слив воды не означает длительного отсутствия тепла. Отмечается также, что процедура применяется даже при условии отключения в течение нескольких часов или суток, поскольку это требование безопасности.

"Такие рекомендации Правительства действуют в Украине почти 20 лет и предусмотрены Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей", - рассказали в КГГА.

Сегодня, 9 января, значительная часть зданий в Киеве оставалась без теплоснабжения в результате ночной атаки врага. С их систем оперативно слили воду, чтобы уберечь трубопроводы при восстановлении тепла.

"Призываем воздержаться от громких заявлений с шокирующими заголовками и не распространять дезинформацию, тогда как коммунальщики города рискуют жизнью и здоровьем, чтобы вернуть горожанам услуги, что уже делали неоднократно", - говорится в заявлении КГГА.