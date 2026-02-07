Кого вооружат в первую очередь: Трамп изменил правила продажи оружия США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который изменит подход Вашингтона к продаже оружия другим странам. Теперь приоритетность будет определяться по другим правилам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

С этого момента приоритет в закупке американского оружия будут предоставлять в пользу стран, которые имеют высокие оборонные расходы и стратегическое значение в своих регионах.

Reuters отмечает, что указ Трампа который устанавливает "Стратегию приоритетной передачи вооружений в интересах Америки", знаменует собой значительный сдвиг в политике США в области продал вооружений.

"Он предписывает федеральным агентствам отдавать приоритет зарубежным военным продажам партнерам, которые вложили значительные средства в собственные возможности самообороны и занимают важные позиции или находятся в ключевых географических регионах", - пишет агентство.

Этот шаг призван ускорить поставки американского оружия союзникам, а также использовать зарубежные закупки для расширения собственных производственных мощностей.

"В будущих продажах вооружений приоритет будет отдаваться американским интересам, поскольку для наращивания американского производства и потенциала будут использоваться зарубежные закупки и капитал", - говорится в публикации Белого дома.

В указе не упоминаются никакие страны, однако как известно, в 2025 году лидеры НАТО поддерживали новый целевой показатель расходов в размере 5% ВВП до 2035 года, что отвечает новым критериям США.

К слову, ранее на протяжении десятилетий продажи американского оружия осуществлялись в порядке очереди. Изменить это можно было только после преодоления значительных препятствий и предоставления приоритета конкретной стране.

В Белом доме добавили, что предыдущий подход привел к задержкам в производстве и поставках, поскольку заказы не соответствовали производственным возможностям США.