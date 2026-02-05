В Европе смоделировали нападение РФ на Литву: результаты неутешительны

В Германии провели учения, имитирующие вторжение России в Литву. Их результаты оказались неутешительными - Москва способна добиться поставленных целей за считанные дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Штабная игра, которую организовал Немецкий центр военных игр Университета Гельмута-Шмидта Вооруженных сил Германии, стала предметом горячих обсуждений еще до того, как были опубликованы ее результаты.

В учениях приняли участие 16 бывших высокопоставленных чиновников Германии и НАТО, законодателей и известных экспертов по безопасности, которые разыгрывали сценарий, действие которого происходит в октябре 2026 года.

Ход вероятного нападения

Во время учений Россия использовала повод гуманитарного кризиса в российском Калининграде, чтобы захватить литовский город Мариямполе. Идея "гуманитарной миссии" оказалась достаточной, чтобы США отказались задействовать статью 5 Соглашения НАТО, которая призывает к союзнической помощи.

В конце концов, Германия оказалась нерешительной, а Польша, хотя и проводила мобилизацию, не направила войска через границу в Литву. Немецкая бригада, уже развернутая в Литве, не вмешалась, отчасти потому, что Россия использовала беспилотники для минирования дорог, ведущих с ее базы.

"Сдерживание зависит не только от возможностей, но и от того, что враг думает о нашей воле, и в этой военной игре мои "российские коллеги" и я знали: Германия будет колебаться. И этого было достаточно для победы", - сказал Франц-Стефан Гади, военный аналитик из Вены, который играл начальника российского генерального штаба.

В этих военных играх, при отсутствии американского лидерства, России удалось в течение нескольких дней подорвать доверие к НАТО и установить господство над странами Балтии, развернув силы численностью всего около 15 тысяч военнослужащих.

Отличия игры от реальности

В реальной жизни Литва и другие союзники имели бы достаточно разведывательных предупреждений, чтобы избежать этого сценария, сказал контр-адмирал Гедрюс Пременецкас, начальник штаба обороны Литвы.

По его словам, даже без союзников, собственные вооруженные силы Литвы смогли бы справиться с ограниченной угрозой для Мариямполе.

По данным аналитиков, Россия пока "не в состоянии претендовать на европейскую гегемонию", поскольку европейские союзники превосходят ее по численности населения, экономике и, следовательно, скрытой военной мощью. Но она может успешно воспользоваться нерешительностью союзников, и теоретически достичь поставленных целей в короткие сроки.