150 млрд евро было мало: ЕС ищет новые средства на оборону, - Bloomberg

Европейский Союз изучает возможности привлечения дополнительного финансирования на оборону после того, как первоначальная программа SAFE в размере 150 млрд евро вскоре завершится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников, обсуждения находятся на ранней стадии, поскольку Еврокомиссия все еще распределяет средства из текущей программы кредитования. Причем чиновники ожидают, что из-за расхождений между запросами стран и окончательными контрактами в фонде останется несколько миллиардов. В настоящее время над этим вопросом работают.

Но как только деньги закончатся этой весной, Еврокомиссия оценит процесс и рассмотрит возможность проведения еще одного раунда финансирования, который потенциально может включать вторую программу кредитования.

Эти переговоры отражают стремления ЕС к быстрому наращиванию местного оборонного производства для защиты от угрожающей политики России, а также желание президента Дональда Трампа сократить обязательства США в области безопасности в Европе.

Что предшествовало

Напомним, в прошлом году ЕС создал программу кредитования для поощрения совместных оборонных закупок и упрощения процедуры перемещения военной техники по континенту. Программа получила названия SAFE.

План предусматривал привлечение Еврокомиссией средств на рынках капитала и их распределение в виде займов странам для закупки конкретных товаров, которых не хватает континенту. Речь в том числе о ракетах, наземном оборудовании и системах противоракетной обороны.

Изначально столицы стран ЕС подали заявки на сумму 190 млрд евро, но затем Европейская комиссия одобрила около 150 млрд евро и попросила страны разработать планы расходов.

По состоянию на сейчас исполнительная власть ЕС обрабатывает эти планы и распределяет деньги в виде долгосрочных льготных кредитов. В последние дни Еврокомиссия одобрила планы для 19 стран, но еще несколько остаются нереализованными

"В настоящее время комиссия оценивает национальные планы SAFE оставшихся трех государств", - сказал представитель комиссии Томас Ренье.