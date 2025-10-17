ЕС согласовал 1,5 млрд евро на оборону Европы: часть пойдет на сотрудничество с Украиной

Чиновники ЕС одобрили выделение 1,5 млрд евро на повышение обороноспособности Европы в связи с войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В заявлении Евросоюза сказано, что Дания, которая председательствует в ЕС в течение 6 месяцев, достигла предварительный договоренности с представителями Европарламента о предоставлении финансирования в виде грантов до 2027 года. Причем пятая часть из 1,5 млрд евро предназначена для оборонного сотрудничества с Украиной.

Цели программы включают:

снижение зависимости ЕС от американского оружия; оптимизацию закупок;

и повышение конкурентоспособности разрозненной европейской оборонной и аэрокосмической промышленности.

Программа будет пополнена новыми средствами после вступления в силу нового бюджета ЕС. Предлагаемый план расходов на 2028-2034 годы включает 131 млрд евро на оборону и космос.

Соглашение стало результатом более годового спора о правилах "покупай европейское", в котором Франция лидировала в борьбе за приоритет европейской промышленности.

Согласно сделке, достигнутой в четверг 16 октября, стоимость компонентов из-за пределов ЕС и ассоциированных стран не должна превышать 35% от предполагаемый стоимости конечного продукта.

"(План, известный как Европейская программа оборонной промышленности - ред.), расширит наши возможности по производству и поставкам критически важного оборонного оборудования и обеспечит возможность быстрого и решительного реагирования на все более сложную обстановку безопасности" - заявил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.