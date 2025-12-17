ua en ru
Россия может стать сильнее НАТО: Рютте призвал Альянс тратить по 5% ВВП на оборону

НАТО, Среда 17 декабря 2025 22:31
Россия может стать сильнее НАТО: Рютте призвал Альянс тратить по 5% ВВП на оборону Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал НАТО повысить расходы на оборону до 5%, чтобы внезапно не оказалось, что Россия стала значительно сильнее всего Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рютте в интервью BBC.

По словам Рютте, если Альянс не будет тратить 5% ВВП на оборону, через несколько лет Россия может стать значительно сильнее стран НАТО. Сейчас НАТО обязалось тратить 5% на оборону после того, как требование выдвинул президент США Дональд Трамп во время саммита в Гааге.

Рютте отметил, что благодаря президенту США НАТО стало "сильнее, чем когда-либо", а требование президента США тратить больше на оборону стало "самым большим успехом Дональда Трампа во внешней политике".

"Сейчас мы сильнее, но если мы не выполним гаагские решения, через несколько лет мы будем слабее россиян, а это чрезвычайно опасно", - отметил он.

Рютте также добавил, что заявления российского диктатора Владимира Путина о намерении завоевать украинские территории - так называемые "исторические земли", о которых говорит Кремль - это натуральное "безумие". Рютте напомнил, что Путин уже пожертвовал на алтарь своей безумной идеи 1,1 миллиона россиян.

Отметим, только недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что по его мнению, Альянс является следующей военной целью России. Он отметил, что уже давно перестал понимать, что происходит в голове у главы Кремля Владимира Путина.

В ответ на это в Кремле истерично отреагировали очередными угрозами. Там заявили, что европейские страны якобы забыли последствия Второй мировой войны, фактически пригрозив НАТО вторжением и подтвердив слова Рютте.

