Кого озброять у першу чергу: Трамп змінив правила продажу зброї США
Президент США Дональд Трамп підписав указ, який змінить підхід Вашингтона до продажу зброї іншим країнам. Тепер пріоритетність визначатиметься за іншими правилами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
З цього моменту пріоритет у закупівлі американської зброї надаватимуть на користь країн, які мають високі оборонні витрати та стратегічне значення у своїх регіонах.
Reuters зазначає, що указ Трампа, який встановлює "Стратегію пріоритетного передання озброєнь в інтересах Америки", знаменує собою значне зрушення в політиці США в галузі продажу озброєнь.
"Він наказує федеральним агентствам віддавати пріоритет зарубіжним військовим продажам партнерам, які вклали значні кошти у власні можливості самооборони і займають важливі позиції або перебувають у ключових географічних регіонах", - пише агентство.
Цей крок покликаний прискорити постачання американської зброї союзникам, а також використовувати закордонні закупівлі для розширення власних виробничих потужностей.
"У майбутніх продажах озброєнь пріоритет надаватиметься американським інтересам, оскільки для нарощування американського виробництва і потенціалу використовуватимуться закордонні закупівлі та капітал", - йдеться в публікації Білого дому.
В указі не згадуються жодні країни, проте, як відомо, 2025 року лідери НАТО підтримували новий цільовий показник витрат у розмірі 5% ВВП до 2035 року, що відповідає новим критеріям США.
До слова, раніше впродовж десятиліть продажі американської зброї здійснювалися в порядку черги. Змінити це можна було тільки після подолання значних перешкод і надання пріоритету конкретній країні.
У Білому домі додали, що попередній підхід призвів до затримок у виробництві та постачанні, оскільки замовлення не відповідали виробничим можливостям США.
Європа посилює оборону
Нагадаємо, у жовтні 2025 року європейські чиновники схвалили виділення 1,5 млрд євро на підвищення обороноздатності Європи через війну в Україні.
Крім того, торік ЄС створив програму SAFE, щоб спільно здійснювати оборонні закупівлі та спрощувати процедури переміщення військової техніки континентом. На неї було виділено 150 млрд євро, проте вже цієї весни програма припиниться. За даними Bloomberg, ЄС уже вивчає можливості залучити додаткові кошти.
Також зазначимо, що наприкінці грудня генсек НАТО Марк Рютте закликав Альянс підвищити видатки на оборону до 5%, щоб не вийшло так, що Росія через кілька років стане значно сильнішою за НАТО.