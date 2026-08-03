Клименко - новый секретарь СНБО: Зеленский подписал указ

"Назначить Клименко Игоря Владимировича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в Указе.

Изменения в правительстве и отставка из МВД

Клименко возглавлял Министерство внутренних дел с 7 февраля 2023 года - после гибели предыдущего министра Дениса Монастырского.

До этого, с сентября 2019 года, он руководил Национальной полицией Украины.

В апреле 2026-го, после теракта в Голосеевском районе Киева, в Верховной Раде даже зарегистрировали проект постановления об увольнении Клименко с должности министра, однако профильный комитет его не поддержал.

12 июля президент Зеленский объявил о решении обновить состав Кабмина. В тот же деньпремьер-министр Юлия Свириденко подала в отставку, объяснив это необходимостью "обновления правительства" по результатам разговора с президентом.

14 июля Верховная Рада отправила в отставку Свириденко и весь Кабмин. Президент предложил ей новый пост (посол в США), однако он не спешил соглашаться.

Еще до отставки правительства появилась информация, что свой пост может потерять министр обороны Михаил Федоров.

Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" назвал причины решения - в частности, разногласия в видении ведения войны между Федоровым и тогдашним главнокомандующим Александром Сырским.

16 июля Верховная Рада назначила новый состав Кабмина во главе с Сергеем Корецким (эксглавой "Нефтегаза"). На место Федорова сначала рассматривали Игоря Клименко. Решение уволить Федорова вызвало массовые протесты и даже отставку одного из нардепов и заместителя командующего Воздушными силами.