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Кто есть кто в украинской власти после ротаций Зеленского: полный перечень перестановок

17:50 17.07.2026 Пт
3 мин
Перестановки во власти все еще продолжаются. Что известно сейчас?
aimg Дмитрий Левицкий
Кто есть кто в украинской власти после ротаций Зеленского: полный перечень перестановок Фото: новое украинское правительство во главе с Сергеем Корецким (t.me/Koretskyi_official)
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В Украине на этой неделе по инициативе президента Владимира Зеленского произошла перезагрузка Кабмина, которая привела к более широким изменениям во власти, чем ожидалось в начале.

Какие кадровые перестановки уже произошли и какие еще ожидаются - рассказывает РБК-Украина.

В воскресенье Зеленский встретился с тогда еще премьером Юлией Свириденко, после чего объявил о перезагрузке Кабмина, а также о перестановках в правоохранительной системе.

Изменения президент объяснил тем, что Украина обновила свою политическую стратегию и нужны кадровые перестановки, чтобы ее выполнить.

Перестановки стартовали уже во вторник - с отставки Свириденко с должности премьера. А уже в четверг Рада назначила нового премьера, а вместе с ним и утвердила состав его Кабмина, но без двух министров.

Обновление Кабмина

Вместо Юлии Свириденко кресло премьера занял Сергей Корецкий. До этого он возглавлял "Нафтогаз".

В новом правительстве свои должности сохранили:

  • Денис Шмыгаль, первый вице-премьер и министр энергетики;
  • Татьяна Бережная, вице-премьер по гуманитарной политике, министр культуры;
  • Матвей Бедный, министр молодежи и спорта;
  • Виктор Ляшко, министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко, министр финансов;
  • Денис Улютин, министр социальной политики.

Кто появился в новом составе Кабмина:

  • Всеволод Ченцов, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции;
  • Виталий Безгин, министром по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц;
  • Андрей Бутенко, министром образования и науки;
  • Иван Выговский, министр внутренних дел;
  • Тарас Высоцкий, министр аграрной политики и продовольствия;
  • Николай Калашник, министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту;
  • Виталий Ким, министр по делам ветеранов;
  • Александр Кравченко, министр экономики и окружающей среды;
  • Денис Маслов, министр юстиции;
  • Оксана Ферчук, министр цифровой трансформации.

Кто есть кто в украинской власти после ротаций Зеленского: полный перечень перестановок

Фото: вчера Рада утвердила новый состав правительства Украины (t.me/Koretskyi_official)

Минобороны и МИД

Вакантными остаются должности министра обороны и иностранных дел. Их должен предложить президент.

Сейчас Минобороны и МИД в статусе и.о. возглавили:

  • Евгений Хмара, который до этого был и.о главы СБУ;
  • Андрей Сибига, возглавлявший МИД в предыдущем Кабмине.

Перестановки в силовом блоке и СНБО

Игорь Клименко, в предыдущем Кабмине возглавлявший МВД, получит должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны вместо Рустема Умерова.

Получит ли Умеров какую-то другую должность, пока неизвестно, но у него запланирована встреча с президентом.

Кроме того, после перехода Хмары в Минобороны останется вакантной должность главы СБУ, которую он занимал в статусе и.о. Кто станет руководителем Службы, пока точно неизвестно.

Также вакантным стал пост главы Нацпола после того, как Выговский перешел в МВД. По данным РБК-Украина, временным исполняющим обязанности стал Максим Цуцкиридзе (первый заместитель главы Нацпола). Но это решение не окончательно и кандидата на должность главы Нацпола еще будут выбирать.

Другие перестановки

Тарасу Качке, который в предыдущем Кабмине был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции, президент предложил вернуться на прежнюю должность - торгового представителя Украины. В то же время Качка возглавит украинское представительство в ЕС.

Алексея Соболева, который был министром экономики в правительстве Свириденко, рассматривают кандидатом в заместители руководителя ОП Кирилла Буданова. На Банковой он также будет отвечать за вопросы экономики.

Что касается Михаила Федорова, то президент хочет оставить его в своей команде. В какой роли - пока непонятно. Зеленский предлагал эксминистру стать своим советником, но тот отказался. Однако на Банковой говорят, что в итоге вопрос новой должности Федорова будет решен.

"Нафтогаз" вместо Корецкого возглавил Сергей Федоренко. До этого он вместе с Корецким занимался трансформацией "Укрнафты".

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