Военный во главе Минобороны: кто такой Евгений Хмара, который будет и.о. министра обороны
Исполняющим обязанности министра обороны Украины станет генерал-майор СБУ и опытный спецназовец Евгений Хмара.
РБК-Украина рассказывает, что известно о Евгении Хмаре, который сегодня возглавляет СБУ, а теперь станет и.о. главы Минобороны.
Военная служба и руководство "Альфой"
Учитывая профессию и место работы Хмары, о нем в публичном пространстве известно немногое.
Как ранее рассказывали в СБУ, Хмара является профессиональным военным и спецназовцем. С 2011 года он проходил службу в Центре специальных операций "А" (известный как "Альфа") СБУ, а в 2023 году возглавил это элитное подразделение.
В начале полномасштабного вторжения Хмара принимал непосредственное участие в боях за освобождение Киевской области. После деоккупации северных регионов он продолжил воевать против российских войск на Донецком направлении.
Фото: Владимир Зеленский и Евгений Хмара (facebook.com/zelenskyy.official)
Уникальные операции и боевые заслуги
Под руководством Евгения Хмары бойцы ЦСО "А" совершили ряд выдающихся операций:
- Освобождение Змеиного - Хмара лично руководил специальной операцией по деоккупации стратегически важного острова в Черном море.
- Операция "Паутина" - операторы беспилотников подразделения "А" сыграли ключевую роль в этой легендарной операции.
- Удары в глубоком тылу РФ - спецназовцы системно уничтожают объекты на территории России, в том числе аэродромы, склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по производству КАБов и дронов.
В целом Центр спецопераций "А" стабильно входит в тройку эффективных подразделений Сил обороны. С помощью беспилотников бойцы уничтожили российскую технику более чем на 5,5 млрд долларов.
По состоянию на начало 2026 года на счету подразделения более 1800 пораженных танков, а также тысячи бронированных машин, артсистем, средств ПВО и РЭБ противника.
За мужество и защиту суверенитета Украины Евгений Хмара стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней, а также награжден орденом "За мужество" ІІІ степени и отличием "Крест боевых заслуг".
Переход к руководящим должностям
В начале года, 5 января 2026 года, Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ после отставки Василия Малюка.
Теперь президент предложил генерал-майору возглавить Министерство обороны в статусе исполняющего обязанности. А в будущем Зеленский планирует предложить Раде назначить его министром обороны.
Обновление Кабмина и проблема вокруг Минобороны
Напомним, сегодня, 16 июля, парламент назначил новый состав Кабмина во главе с Сергеем Корецким. Перезагрузку правительства на выходных объявил президент Зеленский, ссылаясь на кадровые изменения для выполнения обновленной политической стратегии Украины.
Однако остаются вакантными две должности - министра обороны и министра иностранных дел. Их в Раду вносит лично президент. Относительно МИДа - никаких интриг, на должность должны переназначить Андрея Сибига. А вот с Минобороны у власти возникли проблемы.
Зеленский решил сменить Михаила Федорова, а на его место планировал назначить Игоря Клименко, который в предыдущем правительстве возглавлял МВД. Такие изменения вызвали возмущение в обществе, а также среди парламентариев.
Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Фактор улицы. Как Рада назначала Кабмин, но без министра обороны".