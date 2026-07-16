Военный во главе Минобороны: кто такой Евгений Хмара, который будет и.о. министра обороны

РБК-Украина рассказывает, что известно о Евгении Хмаре, который сегодня возглавляет СБУ, а теперь станет и.о. главы Минобороны.

Военная служба и руководство "Альфой"

Учитывая профессию и место работы Хмары, о нем в публичном пространстве известно немногое.

Как ранее рассказывали в СБУ, Хмара является профессиональным военным и спецназовцем. С 2011 года он проходил службу в Центре специальных операций "А" (известный как "Альфа") СБУ, а в 2023 году возглавил это элитное подразделение.

В начале полномасштабного вторжения Хмара принимал непосредственное участие в боях за освобождение Киевской области. После деоккупации северных регионов он продолжил воевать против российских войск на Донецком направлении.

Фото: Владимир Зеленский и Евгений Хмара (facebook.com/zelenskyy.official)

Уникальные операции и боевые заслуги

Под руководством Евгения Хмары бойцы ЦСО "А" совершили ряд выдающихся операций:

Освобождение Змеиного - Хмара лично руководил специальной операцией по деоккупации стратегически важного острова в Черном море.

- Хмара лично руководил специальной операцией по деоккупации стратегически важного острова в Черном море. Операция "Паутина" - операторы беспилотников подразделения "А" сыграли ключевую роль в этой легендарной операции.

- операторы беспилотников подразделения "А" сыграли ключевую роль в этой легендарной операции. Удары в глубоком тылу РФ - спецназовцы системно уничтожают объекты на территории России, в том числе аэродромы, склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по производству КАБов и дронов.

В целом Центр спецопераций "А" стабильно входит в тройку эффективных подразделений Сил обороны. С помощью беспилотников бойцы уничтожили российскую технику более чем на 5,5 млрд долларов.

По состоянию на начало 2026 года на счету подразделения более 1800 пораженных танков, а также тысячи бронированных машин, артсистем, средств ПВО и РЭБ противника.

За мужество и защиту суверенитета Украины Евгений Хмара стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней, а также награжден орденом "За мужество" ІІІ степени и отличием "Крест боевых заслуг".

Переход к руководящим должностям

В начале года, 5 января 2026 года, Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ после отставки Василия Малюка.

Теперь президент предложил генерал-майору возглавить Министерство обороны в статусе исполняющего обязанности. А в будущем Зеленский планирует предложить Раде назначить его министром обороны.