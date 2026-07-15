Федоров потеряет должность министра обороны, - нардепы
Михаил Федоров потеряет должность министра обороны после отставки правительства Юлии Свириденко. На его место рассматривается другой кандидат.
Как передает РБК-Украина, об этом заявили нардепы Ольга Василевская-Смаглюк и Ярослав Железняк.
По словам нардепа от СН Ольги Василевской-Смаглюк, на должность министра обороны президент Украины Владимир Зеленский предложит Игоря Клименко.
Эту информацию также потверждает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Кто такой Михаил Федоров
Михаил Федоров - один из ключевых создателей цифровых реформ в Украине и автор "Дії". Более шести лет он занимал должность вице-премьера и министра цифровой трансформации. Потом - возглавил Минобороны.
Родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области. Первый бизнес создал при обучении в Запорожском национальном университете. Впоследствии пытался развивать сеть образовательных центров и другие проекты, однако они не имели успеха.
В 2015 году, в возрасте 24 лет, основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO. В 2019 году Федоров возглавил диджитал-направление предвыборных кампаний Владимира Зеленского и партии "Слуга народа". В июле того же года был избран в Верховную Раду, войдя в первую десятку партийного списка.
Однако народным депутатом фактически не работал: в первый день работы нового парламента он был назначен вице-премьер-министром и главой Минцифры.
В январе 2026 года Федоров был назначен на должность министра обороны. Через семь месяцев в Минобороны он успел запустить реформу ВСУ: новые контракты, повышение зарплат, запуск рекрутинга иностранцев. Также в процессе разработки находится реформа мобилизации и ТЦК.
Перезагрузка Кабмина
На выходных президент Зеленский объявил об обновлении Кабмина. Действующая премьер Юлия Свириденко должна была бы отправиться послом в США, а возглавить вместо нее правительство должен Сергей Корецкий - действующий глава "Нафтогаза".
Однако, по данным источников РБК-Украина, на утро вторника Свириденко еще не согласилась на новую дипломатическую должность. Но заявление на отставку с поста премьера она уже подала.
Как рассказывало РБК-Украина, для такой перезагрузки Кабмина у Банковой было несколько причин. Одна из них - подготовка к предстоящей, вероятно, очень сложной зиме.
Каким может быть новое правительство Корецкого и кто из министров точно останется на должностях - читайте в отдельном материале РБК-Украина.