ua en ru
Ср, 15 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Федоров потеряет должность министра обороны, - нардепы

20:08 15.07.2026 Ср
2 мин
Кто может занять кресло Федорова в Минобороны?
aimg Дмитрий Левицкий aimg Иван Носальский
Федоров потеряет должность министра обороны, - нардепы Фото: Михаил Федоров, министр обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Михаил Федоров потеряет должность министра обороны после отставки правительства Юлии Свириденко. На его место рассматривается другой кандидат.

Как передает РБК-Украина, об этом заявили нардепы Ольга Василевская-Смаглюк и Ярослав Железняк.

По словам нардепа от СН Ольги Василевской-Смаглюк, на должность министра обороны президент Украины Владимир Зеленский предложит Игоря Клименко.

Эту информацию также потверждает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Кто такой Михаил Федоров

Михаил Федоров - один из ключевых создателей цифровых реформ в Украине и автор "Дії". Более шести лет он занимал должность вице-премьера и министра цифровой трансформации. Потом - возглавил Минобороны.

Родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области. Первый бизнес создал при обучении в Запорожском национальном университете. Впоследствии пытался развивать сеть образовательных центров и другие проекты, однако они не имели успеха.

В 2015 году, в возрасте 24 лет, основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO. В 2019 году Федоров возглавил диджитал-направление предвыборных кампаний Владимира Зеленского и партии "Слуга народа". В июле того же года был избран в Верховную Раду, войдя в первую десятку партийного списка.

Однако народным депутатом фактически не работал: в первый день работы нового парламента он был назначен вице-премьер-министром и главой Минцифры.

В январе 2026 года Федоров был назначен на должность министра обороны. Через семь месяцев в Минобороны он успел запустить реформу ВСУ: новые контракты, повышение зарплат, запуск рекрутинга иностранцев. Также в процессе разработки находится реформа мобилизации и ТЦК.

Перезагрузка Кабмина

На выходных президент Зеленский объявил об обновлении Кабмина. Действующая премьер Юлия Свириденко должна была бы отправиться послом в США, а возглавить вместо нее правительство должен Сергей Корецкий - действующий глава "Нафтогаза".

Однако, по данным источников РБК-Украина, на утро вторника Свириденко еще не согласилась на новую дипломатическую должность. Но заявление на отставку с поста премьера она уже подала.

Как рассказывало РБК-Украина, для такой перезагрузки Кабмина у Банковой было несколько причин. Одна из них - подготовка к предстоящей, вероятно, очень сложной зиме.

Каким может быть новое правительство Корецкого и кто из министров точно останется на должностях - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров Украины Михаил Федоров
Новости
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Украинские спецназовцы дронами поразили "энергетическую основу" Крыма
Аналитика
От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки
Мария Волощукредактор РБК-Украина От Катовице до Бали: куда и зачем киевские застройщики переносят строительные площадки