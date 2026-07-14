Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Юлия Свириденко официально больше не премьер-министр. Верховная Рада поддержала отставку главы правительства, а соответственно и весь состав Кабмина уходит в отставку.
Что будет дальше с Кабмином и когда ожидается назначение нового премьера - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Отставка правительства: Рада уже проголосовала за отставку премьера Юлии Свириденко и ее Кабинета министров. Президент предложил Свириденко новую должность (по слухам - посол в США), однако она пока не изъявила желания ее занимать.
- Основной кандидат в премьеры: Сергей Корецкий, возглавляющий сейчас "Нафтогаз", является главным претендентом на должность главы нового правительства. Ожидается, что в среду он встретится с фракцией "Слуга народа", а в четверг парламент проведет голосование по его назначению и формированию нового состава Кабмина.
- Интрига из Минобороны: Судьба действующего министра обороны Михаила Федорова остается неопределенной. Обсуждаются слухи о возможной замене на министра внутренних дел Игоря Клименко, однако окончательного решения еще нет.
- Опровержение слухов: Поинформированные источники отрицают сценарий, по которому Юлия Свириденко возглавит офис президента, а Кирилл Буданов перейдет на должность министра обороны.
- План работы: Парламент должен утвердить нового премьер-министра и полный состав правительства до конца текущей недели.
Отставка Свириденко и "новая должность"
О спонтанном решении перезагрузить Кабмин президент Владимир Зеленский сообщил только в воскресенье, а уже сегодня Рада отправила Свириденко и ее Кабмин в отставку.
Как известно, вместе с решением об уходе Свириденко получила от президента предложение по новой должности. Что именно ей предложено не разглашал ни глава государства, ни она сама.
Впрочем, некоторые нардепы, а также источники РБК-Украина сообщали, что речь идет о должности посла Украины в США. По информации источников РБК-Украина, она на это предложение не согласилась.
Кроме того, собеседники РБК-Украина в ОП подтвердили нежелание Свириденко становиться послом. По словам источника, это "не стало сюрпризом".
"Будет еще дальше обсуждаться этот вопрос", - сказал собеседник.
Отметим, нардеп от СН Ольга Василевская-Смаглюк в соцсетях написала еще об одной версии. Свириденко вроде бы может рассматриваться на руководителя Офиса президента. В то время как действующий глава ОП Кирилл Буданов якобы кандидат в министры обороны.
На вопрос о том, имеет ли отношение к реальности сценарий, при котором Свириденко возглавит Офис президента, а Буданов перейдет в Минобороны, проинформированный собеседник РБК-Украина ответил: "Пока нет".
Фактор Федорова
По состоянию на вторую половину дня вторника, одной из наибольших интриг является то, сохранит ли свой пост действующий министр обороны Михаил Федоров. Вокруг этого в СМИ, соцсетях и кулуарах появляется немало слухов, в том числе о том, что в случае его увольнения этот пост займет нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко.
Впрочем, многочисленные источники РБК-Украина в разных органах власти и группах влияния пока не утверждают, что решение по Федорову уже в принципе принято.
В частности, один из информированных собеседников РБК-Украина сообщил, что активно обсуждаемая версия о возможном назначении в Минобороны Кирилла Буданова (а его место в ОП тогда займет Юлия Свириденко) по состоянию на данный момент не имеет отношения к реальности.
Источники издания в Верховной Раде говорят, что главным вопросом будет то, решит ли президент Зеленский в принципе перевнести кандидатуру Федорова в будущее правительство Сергея Корецкого.
"Хотя у нас есть недовольные Федоровым среди депутатов, если президент его решит внести в Раду, то голоса за такое назначение будут. Все понимают, что министр обороны - это четкая прерогатива именно президента", - сказал один из депутатов.
Новый премьер - Корецкий?
В то же воскресенье после того, как Зеленский на словах "уволил" Свириденко, у президента состоялся еще ряд встреч. В частности, сообщалось о совещаниях с Сергеем Корецким, Михаилом Федоровым, Игорем Клименко и Игорем Тереховым.
К слову, сразу появились версии, что их рассматривают на нового главу правительства. Впрочем, уже через несколько часов стало известно, что именно Корецкий - основной кандидат. Сам Корецкий, возглавляющий "Нафтогаз", тему назначения никак не коммуницивал.
Как ожидается, завтра кандидат в премьеры должен встретиться со "Слугами народа", а именно назначение Рада должна голосовать в четверг. Если повезет, в четверг также будет избран весь новый состав правительства.
Подробнее о возможных кадровых ротациях и возможных назначениях - читайте в отдельном материале РБК-Украина .