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Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова

15:18 14.07.2026 Вт
4 мин
Как ожидается, нового премьера назначат 16 июля
aimg Ирина Гамерская aimg Милан Лелич
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова Фото: Юлия Свириденко (пресс-слуба Кабмина)
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Юлия Свириденко официально больше не премьер-министр. Верховная Рада поддержала отставку главы правительства, а соответственно и весь состав Кабмина уходит в отставку.

Что будет дальше с Кабмином и когда ожидается назначение нового премьера - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Отставка правительства: Рада уже проголосовала за отставку премьера Юлии Свириденко и ее Кабинета министров. Президент предложил Свириденко новую должность (по слухам - посол в США), однако она пока не изъявила желания ее занимать.
  • Основной кандидат в премьеры: Сергей Корецкий, возглавляющий сейчас "Нафтогаз", является главным претендентом на должность главы нового правительства. Ожидается, что в среду он встретится с фракцией "Слуга народа", а в четверг парламент проведет голосование по его назначению и формированию нового состава Кабмина.
  • Интрига из Минобороны: Судьба действующего министра обороны Михаила Федорова остается неопределенной. Обсуждаются слухи о возможной замене на министра внутренних дел Игоря Клименко, однако окончательного решения еще нет.
  • Опровержение слухов: Поинформированные источники отрицают сценарий, по которому Юлия Свириденко возглавит офис президента, а Кирилл Буданов перейдет на должность министра обороны.
  • План работы: Парламент должен утвердить нового премьер-министра и полный состав правительства до конца текущей недели.

Отставка Свириденко и "новая должность"

О спонтанном решении перезагрузить Кабмин президент Владимир Зеленский сообщил только в воскресенье, а уже сегодня Рада отправила Свириденко и ее Кабмин в отставку.

Как известно, вместе с решением об уходе Свириденко получила от президента предложение по новой должности. Что именно ей предложено не разглашал ни глава государства, ни она сама.

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Впрочем, некоторые нардепы, а также источники РБК-Украина сообщали, что речь идет о должности посла Украины в США. По информации источников РБК-Украина, она на это предложение не согласилась.

Кроме того, собеседники РБК-Украина в ОП подтвердили нежелание Свириденко становиться послом. По словам источника, это "не стало сюрпризом".

"Будет еще дальше обсуждаться этот вопрос", - сказал собеседник.

Отметим, нардеп от СН Ольга Василевская-Смаглюк в соцсетях написала еще об одной версии. Свириденко вроде бы может рассматриваться на руководителя Офиса президента. В то время как действующий глава ОП Кирилл Буданов якобы кандидат в министры обороны.

На вопрос о том, имеет ли отношение к реальности сценарий, при котором Свириденко возглавит Офис президента, а Буданов перейдет в Минобороны, проинформированный собеседник РБК-Украина ответил: "Пока нет".

Фактор Федорова

По состоянию на вторую половину дня вторника, одной из наибольших интриг является то, сохранит ли свой пост действующий министр обороны Михаил Федоров. Вокруг этого в СМИ, соцсетях и кулуарах появляется немало слухов, в том числе о том, что в случае его увольнения этот пост займет нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко.

Впрочем, многочисленные источники РБК-Украина в разных органах власти и группах влияния пока не утверждают, что решение по Федорову уже в принципе принято.

В частности, один из информированных собеседников РБК-Украина сообщил, что активно обсуждаемая версия о возможном назначении в Минобороны Кирилла Буданова (а его место в ОП тогда займет Юлия Свириденко) по состоянию на данный момент не имеет отношения к реальности.

Источники издания в Верховной Раде говорят, что главным вопросом будет то, решит ли президент Зеленский в принципе перевнести кандидатуру Федорова в будущее правительство Сергея Корецкого.

"Хотя у нас есть недовольные Федоровым среди депутатов, если президент его решит внести в Раду, то голоса за такое назначение будут. Все понимают, что министр обороны - это четкая прерогатива именно президента", - сказал один из депутатов.

Новый премьер - Корецкий?

В то же воскресенье после того, как Зеленский на словах "уволил" Свириденко, у президента состоялся еще ряд встреч. В частности, сообщалось о совещаниях с Сергеем Корецким, Михаилом Федоровым, Игорем Клименко и Игорем Тереховым.

К слову, сразу появились версии, что их рассматривают на нового главу правительства. Впрочем, уже через несколько часов стало известно, что именно Корецкий - основной кандидат. Сам Корецкий, возглавляющий "Нафтогаз", тему назначения никак не коммуницивал.

Как ожидается, завтра кандидат в премьеры должен встретиться со "Слугами народа", а именно назначение Рада должна голосовать в четверг. Если повезет, в четверг также будет избран весь новый состав правительства.

Подробнее о возможных кадровых ротациях и возможных назначениях - читайте в отдельном материале РБК-Украина .

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