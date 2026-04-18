Стрельбу в Киеве квалифицировали как теракт, ведется расследование

21:16 18.04.2026 Сб
2 мин
Уголовное производство по событиям в Голосеевском районе столицы открыто по статье о теракте
aimg Антон Корж
Фото: место событий в Голосеевском районе Киева (mfa.gov.ua)

Стрельбу в Киеве 18 апреля, в результате которой погибли шесть человек, квалифицировали, как террористический акт. Ведется расследование, открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Руслана Кравченко и сообщение Службы безопасности Украины.

Кравченко сообщил, что по факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе Киева открыто уголовное производство в соответствии с ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей).

Личность стрелка установили - это мужчина 1968 года рождения. Во время нападения он использовал легально зарегистрированное огнестрельное оружие. В результате теракта погибли шесть человек.

"Среди них - мужчина, который скончался на месте происшествия, и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице. Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь", - написал генпрокурор.

В СБУ также сообщили, что расследуют нападение в Киеве, как теракт. Количество раненых в СБУ оценили в семь человек, тогда как ранее писали о 10 раненых.

"СБУ, Нацполиция и прокуратура принимают комплексные меры, чтобы установить все обстоятельства инцидента, в том числе возможные мотивы стрелка", - добавили в сообщении.

Стрельба в Киеве 18 апреля: что известно

Напомним, ближе к вечеру 18 апреля в соцсетях распространились кадры, на которых вооруженный мужчина хаотично стрелял из карабина в прохожих в Голосеевском районе Киева. Позже он забаррикадировался в супермаркете "Велмарт", где также находились люди.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они около 40 минут пытались вести переговоры с нападающим, и после убийства одного из заложников в супермаркете началась спецоперация по захвату стрелка. Во время нее нападающего ликвидировали.

О самом стрелке пока известно немного: ему было 58 лет, последние годы он жил в Киеве. При этом родился стрелок в Москве, до начала войны жил в Бахмуте, откуда переехал в Киев, как ВПЛ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю стрельбу в Киеве. По его словам, у следователей есть несколько версий относительно мотивов нападавшего. Все подробности теракта - в материале РБК-Украина.

Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
