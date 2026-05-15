Киев снова под атакой дронов, работает ПВО

В Киеве днем 15 мая раздаются взрывы - город снова атакуют российские дроны. Силы ПВО работают по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко .

Воздушные силы предупреждают о дронах над столицей и в Киевской области.

По словам Кличко, на левом берегу Киева работают силы ПВО по вражеским дронам.

"Враг снова атакует столицу. Может быть громко!", - сообщил Ткаченко.

Атаки на Киев

Напомним, в ночь на 14 мая российские войска совершили одну из самых мощных воздушных атак на Киев. Под ударом оказались несколько районов города, однако самые тяжелые последствия зафиксированы в Дарницком районе.

Там вражеская ракета попала прямо в жилую девятиэтажку, что привело к полному разрушению одного из подъездов. Известно о более 20 погибших, среди которых есть дети, и более 40 пострадавших.

По предварительным данным, по жилому дому в Киеве россияне ударили ракетой Х-101 прямо с конвейера.

Патрульная полиция обнародовала видео первых минут после вражеского попадания, на котором правоохранители вместе с жителями спасают раненых из поврежденных домов.

Зеленский поручил подготовить ответ на российский удар, задействовав все необходимые ресурсы Сил обороны Украины.

Утром 15 мая в Киеве снова объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников. Группа дронов двигалась с севера Киевской области на столицу. Раздавались взрывы, работала ПВО.