ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Київ знову під атакою дронів, працює ППО

11:55 15.05.2026 Пт
2 хв
У місті лунають вибухи
aimg Тетяна Степанова
Київ знову під атакою дронів, працює ППО Фото: росіяни атакують Київ дронами (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У Києві вдень 15 травня лунають вибухи - місто знову атакують російські дрони. Сили ППО працюють по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка та глави Київської ОВА Тимура Ткаченка.

"Ворог знову атакує столицю. Може бути гучно!", - повідомив Ткаченко.

За словами Кличка, на лівому березі Києва працюють сили ППО по ворожих дронах.

Повітряні сили попереджають про дрони над столицею та у Київській області.

Атаки на Київ

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська здійснили одну з найпотужніших повітряних атак на Київ. Під ударом опинилися кілька районів міста, проте найтяжчі наслідки зафіксовано у Дарницькому районі.

Там ворожа ракета поцілила прямо у житлову дев'ятиповерхівку, що призвело до повного руйнування одного з під’їздів. Відомо при понад 20 загиблих, серез яких є діти, та понад 40 постраждалих.

За попередніми даними, по житловому будинку в Києві росіяни вдарили ракетою Х-101 прямо з конвеєру.

Патрульна поліція оприлюднила відео перших хвилин після ворожого влучання, на якому правоохоронці разом із мешканцями рятують поранених із пошкоджених осель.

Зеленський доручив підготувати відповідь на російський удар, задіявши всі необхідні ресурси Сил оборони України.

Вранці 15 травня у Києві знову оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Група дронів рухаєтьсялася з півночі Київщини на столицю. Лунали вибухи, працювала ППО.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Війна в Україні Атака дронів
Новини
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату