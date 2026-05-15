Київ знову під атакою дронів, працює ППО

У Києві вдень 15 травня лунають вибухи - місто знову атакують російські дрони. Сили ППО працюють по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка та глави Київської ОВА Тимура Ткаченка .

Повітряні сили попереджають про дрони над столицею та у Київській області.

За словами Кличка, на лівому березі Києва працюють сили ППО по ворожих дронах.

"Ворог знову атакує столицю. Може бути гучно!", - повідомив Ткаченко.

Атаки на Київ

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська здійснили одну з найпотужніших повітряних атак на Київ. Під ударом опинилися кілька районів міста, проте найтяжчі наслідки зафіксовано у Дарницькому районі.

Там ворожа ракета поцілила прямо у житлову дев'ятиповерхівку, що призвело до повного руйнування одного з під’їздів. Відомо при понад 20 загиблих, серез яких є діти, та понад 40 постраждалих.

За попередніми даними, по житловому будинку в Києві росіяни вдарили ракетою Х-101 прямо з конвеєру.

Патрульна поліція оприлюднила відео перших хвилин після ворожого влучання, на якому правоохоронці разом із мешканцями рятують поранених із пошкоджених осель.

Зеленський доручив підготувати відповідь на російський удар, задіявши всі необхідні ресурси Сил оборони України.

Вранці 15 травня у Києві знову оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Група дронів рухаєтьсялася з півночі Київщини на столицю. Лунали вибухи, працювала ППО.