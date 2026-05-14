Оккупанты ударили по дому в Киеве ракетой Х-101 прямо с конвейера, - Зеленский

Для производства ракет, которыми Россия атакует Украину, до сих пор используются иностранные компоненты, полученные в обход ограничений. Украина готовит новые шаги для усиления санкционного давления на агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Российские ракеты изготовлены недавно

По словам президента, сейчас подробно выясняется, какие именно типы ракет и дронов враг применил во время последней атаки.

По предварительным данным, по жилому дому в Киеве россияне ударили ракетой Х-101.

Экспертиза установила, что эта ракета была изготовлена во втором квартале этого года. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает завозить ресурсы и оборудование для своего ВПК, несмотря на глобальные санкции.

Усиление санкционного давления

Зеленский отметил, что остановка схем обхода санкций должна стать приоритетной целью для всех международных партнеров Украины.

"Мы готовим шаги, которые могут активизировать наше совместное противодействие: санкции должны быть более болезненны для России", - подчеркнул глава государства.