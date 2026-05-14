"Ужасная ночь в Киеве": полиция показала первые минуты после удара по 9-этажке

Патрульные полицейские показали видео первых минут после вражеского попадания в многоэтажку в Дарницком районе Киева. Правоохранители вместе с жителями спасали раненых из поврежденных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Работа на месте попадания

По словам Алексея Билошицкого, патрульные прибыли на места обстрелов одними из первых. Полицейские оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, выносили людей из руин и на служебных авто транспортировали их в больницы.

"Совместно с неравнодушными гражданами мы оказывали домедицинскую помощь и выносили из поврежденных домов раненых. На служебных авто транспортировали травмированных в больницы и разбирали завалы", - сообщил Билошицкий.

Кроме спасения людей, правоохранители помогали тушить пожары, обеспечивали проезд спецтехники и регулировали движение на сложных участках.

Последствия массированной атаки

В результате комбинированного удара ракетами и беспилотниками в столице зафиксированы разрушения в девяти районах, в частности в Шевченковском, Печерском и Дарницком.

Повреждения получили жилые дома и нежилые помещения, бизнес-центр и автосалон, гаражи и частные автомобили.

"Ужасная ночь в столице: на камерах патрульных - помощь горожанам, которые оказались в местах вражеского обстрела. Враг цинично нанес массированный комбинированный удар", - отметил заместитель начальника Департамента.

Сейчас спасательные операции на местах попаданий продолжаются.