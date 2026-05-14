Как выглядит 9-этажка в Дарницком районе Киева после удара: репортаж РБК-Украина
Российские войска ночью 14 мая нанесли один из самых масштабных ударов по Киеву. В Дарницком районе полностью уничтожен подъезд в жилой 9-этажке, есть погибшие и пострадавшие.
РБК-Украина побывало на месте происшествия и в репортаже показывает последствия очередного военного преступления РФ.
В результате ночного удара в Дарницком районе обвалились конструкции многоэтажки. Разрушен целый подъезд - 18 квартир.
На месте продолжается разбор завалов. Также вспыхнул пожар на АЗС в результате удара, в соседних зданиях взрывной волной выбило окна, изуродованы расположенные рядом магазины.
Кроме того, частично разрушен торговый центр, который расположен рядом с 9-этажкой.
Уже известно о трех погибших и более 40 пострадавших, среди них есть дети. Удалось спасти десятки человек. Под завалами еще могут быть люди.
Фото: последствия удара РФ по 9-этажке в Дарницком районе Киева (РБК-Украина)
Массированная атака по Украине
Напомним, в ночь на 14 мая Россия нанесла по Украине новый комбинированный удар с применением ударных дронов, крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет. Основной целью был Киев.
По данным Воздушных сил, за ночь российские войска выпустили по Украине 56 ракет и 675 беспилотников.
В Киеве продолжается спасательная операция на месте российского дронового удара по жилой девятиэтажке - в доме полностью разрушен подъезд.
Погибли три человека. Также уже известно о более 40 раненых. Под завалами еще могут быть люди.
Кроме того, есть повреждения на 20 локациях, среди них жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая чисто гражданская инфраструктура.
Также есть разрушения в Киевской области и ряде других регионов Украины.
